Festival de Luchon : Olivier Marchal et Bernard Le Coq présidents du jury

Serge Moati, président du Festival des Créations Télévisuelles de Luchon, présentait mercredi 11 janvier la programmation du festival. Les détails de cette édition 2017...

Le festival de Luchon dévoilait ce mercredi 11 janvier à Toulouse, dans les locaux de l'ESAV (Ecole Supérieure de l'AudioVisuel), la programmation de l’événement qui se déroulera du 1er au 5 février prochain. En compétition, six fictions unitaires (ces films de 90 minutes, le grand classique de la télé française ). Egalement au programme neufs séries, quatre programmes courts, onze documentaires, onze séries digitales (destinées au téléphones portables) et onze web-séries. Au total le jury remettra 11 Prix.

La composition du jury

Olivier Marchal, acteur, réalisateur et scénariste présidera le jury fiction. Bernard Le Coq, bien connu pour son rôle dans la série "Une famille formidable" de TF1, présidera le jury documentaire. Lola Dewaere présidera la nouvelle catégorie séries digitales, une des nouveautés de cette édition selon les organisateurs. Autre nouveauté, 2017 proposera le 2 et 3 février un forum de co-production France-Espagne.

Une pléiade de célébrités

Lors de la présentation, le comité d’organisation a égrené quelques noms des artistes présents pendant le Festival et que le public aura peut-être l’occasion de rencontrer. En plus du jury, les Luchonnais accueilleront Laura Smet, Odile Vuillemin, Claire Keim, François Vincentelli, Pascal Légitimus et bien d’autres professionnels de la télévision.