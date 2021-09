Festival de marionnettes de Charleville-Mézières : l'année de tous les anniversaires (et du Covid)

Fondé en 1961 par Jacques Félix, le Festival mondial des théâtres des marionnettes fête ses 60 ans. La première édition accueillait en 1961 une quinzaine de compagnies et le congrès national des guignolistes et marionnettistes français.

C'est aussi Jacques Félix qui, avec Margareta Niculescu, est à l'origine de la création de l'Institut international de la Marionnette le 19 septembre 1981 qui donnera lieu en 1987 à la naissance de l'Ecole nationale supérieure des Arts de la marionnette (Esnam). L'Institut célèbre ses 40 ans en 2021.

Jacques Félix est décédé en 2006, Margareta Niculescu en 2018. Pendant le festival, une plaque portant le nom de l'artiste roumaine doit être dévoilée sur la façade de l'Esnam à l'oaccasion du quarantième anniversaire de l'Institut. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot est attendue sur place.

2021 marque aussi les trente ans du grand marionnettiste, l'automate géant qui s'anime à chaque heure de la journée pour jouer une saynète, place Winston Churchill.

Plus de 2700 représentations !

La crise sanitaire n'aura que faiblement réduit l'ampleur de l'édition 2021 du festival international des théâtres de marionnettes. Car se sont tout de même 88 compagnies, 570 artistes et techniciens, 104 spectacles et 420 représentations qui sont programmés jusqu'au 26 septembre dans une trentaine de lieux, du Théâtre de Charleville-Mézières à la basilique de Mézières en passant par la Macérienne, une cour d'école ou une vitrine. À titre de comparaison, la dernière édition en 2019 avait accueilli 100 compagnies et 529 représentations.

Si l'on y ajoute le festival off (de rue et en salle), ce sont plus de 220 compagnies et 2700 représentations qui sont au programme en 2021.

La différence majeure avec les éditions précédentes, c'est la provenance des artistes. 29 pays étaient représentés en 2019, 18 le sont en 2021. Seulement 6 compagnies viennent d'un pays en-dehors du continent européen : des Etats-Unis, d'Iran, d'Israël, du Chili, d'Inde et de Russie. Certains ont dû observer une période de quarantaine.

"Le coronavirus a contraint les mobilités mais aussi les états de santé et les états de création", note Pierre-Yves Charlois, directeur du festival. "Beaucoup de compagnies ont décliné l'invitation parce qu'elles ne seraient pas prêtes pour le festival ou parce qu'elles avaient des problèmes de personnel".

La billetterie se maintient à un niveau normal. "On est pratiquement au même niveau qu'il y a deux ans à la même époque avec un peu plus de la moitié des 60 000 billets vendus", se satisfait Pierre-Yves Charlois.

Pass sanitaire et masque obligatoire

Le Covid a également bousculé les conditions d'organisation des spectacles. Pas de grand spectacle d'ouverture sur la Place ducale cette année. En 2019, 16 000 personnes avaient assisté au spectacle "Place des Anges" de la Compagnie Gratte-Ciel. Cette année, les conditions sanitaires ne permettaient pas de programmer un grand rassemblement public.

Autre grands absents de cette édition, les marionnettistes qui se produisent dans la rue en-dehors de toute programmation. Ces spectacles de rue improvisés, le off du off, sont interdits. Un arrêté préfectoral précise que les organisateurs du festival s'y sont engagés.

Le festival off de rue, organisé par la ville de Charleville-Mézières, a également perdu des troupes au passage. Deux collectifs de compagnies ont annulé leur venue en raison de l'application du pass sanitaire, privant les organisateurs de deux des cinq chapiteaux prévus.

Le port du masque sera obligatoire dans le centre-ville de Charleville-Mézières ainsi que pendant les spectacles, à partir de 11 ans. Le pass sanitaire est également exigé à l'entrée de chacun des spectacles ainsi que dans les lieux de convivialité. Des tests de dépistage sont proposés à la Macérienne et dans les anciens locaux de l'Office de tourisme, place Ducale. Une section sentinelle patrouillera à Charleville-Mézières pendant toute la durée du festival.