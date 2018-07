Montignac, France

Ils sont treize moines de Shaolin dans le centre international de séjour de Montignac. "C'est encore un peu difficile avec le décalage horaire et la nourriture, mais nous aimons bien venir en France", raconte le chef de la troupe, Shi Xingfo. Ils sont à Montignac jusqu'à lundi. Mais avant, ils vont présenter un grand spectacle ce samedi soir à 21h30, sur la scène du festival de Montignac.

Pour préparer ce spectacle, il leur a fallu trois mois. Mais pour se préparer eux-même à la dure discipline du kung-fu, les moines de Shaolin travaillent pendant une dizaine d'année avant de se produire. "C'est ce qui fait le succès de notre programme, chaque moine fait les efforts nécessaires pour chaque festival, même quand ils sont blessés, ils travaillent dur", explique Shi Xingfo.

Les moines de Shaolin travaillent pendant 10 ans avant de se représenter. © Radio France - Octavie Couchard

La préparation est longue mais nécessaire. Les moines de Shaolin présentent des figures impressionnantes, qui relèvent du plus haut niveau de la culture Shaolin. Et pour cela, il faut commencer à s’entraîner très tôt : "_Je suis rentré dans le temple de Shaolin à l'âge de sept ans_, même si au début mes parents n'étaient pas d'accord. C'était difficile, mais j'étais passionné de kung-fu. Et aujourd'hui, ça va, je me blesse moins et il y a encore beaucoup de choses à apprendre".

Les enfants impressionnés

Vendredi 27 juillet, les moines de Shaolin ont présenté quelques figures de leur spectacles aux enfants du centre de loisirs Cro-mignons, basé à Montignac. Maxence est resté un peu perplexe : "Je me demande combien de temps ils mettent pour arriver à faire tout ça !" Le petit garçon a quand même été choisi par le chef de la troupe pour faire une démonstration avec lui : "C'est dur ! Il faut tenir la position, ça fait un peu mal !".

Ce samedi 28 juillet, les moines de Shaolin présenteront leur spectacle à 21 h 30 avec les autres troupes venues du Bostwana ou encore de Roumanie. L'entrée est à 27 euros. Avant, ils feront une démonstration gratuite au gymnase de Montignac dès 10 h 30.