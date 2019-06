Festival de naissances à la Réserve de la Haute-Touche

Alors que l'on a appris, il y a deux jours, la naissance de bébés lynx à la Réserve zoologique de la Haute-Touche, le parc animalier fait part ce jeudi 27 juin de nombreuses autres naissances. On compte notamment : une nouvelle portée de louveteaux et d'une espèce très rare de bouquetins.

La Haute Touche, Obterre, France

Le carnet rose de la Réserve zoologique de la Haute-Touche est bien garni. Le 18 avril dernier, cinq louveteaux Mackenzie (une espère nord-américaine) sont nés et voilà quelques jours qu'ils pointent le bout du museau hors de leur tanière. Ils rejoignent ainsi la portée de l'année dernière. La meute crée en 2017 s'agrandit : le couple dominant élève une portée chaque année !

Le retour du loup

Avec cette meute, l'équipe du parc animalier compte sensibiliser ses visiteurs sur le retour du loup en France, et casser certains préconçus. En effet, le sujet de la réintroduction du loup en France ne manque pas de s'inviter dans l'actualité et d'alimenter de vifs débats.

Le carnivore était encore très présent sur le territoire français à la fin du 18ème siècle, mais on n'en a plus vu depuis les années 30. Ce n'est que depuis les années 90 que l'on a noté la présence de loups venus d'Italie, passés par les Alpes et à la conquête de nouveaux territoires. Aujourd'hui, il y aurait 500 loups en France.

Festival de naissances

En plus du loup d'autres rares canidés venus d'Asie ont vu le jour, quatre chiots dhôles ; c'est par ailleurs la plus grande meute en captivité dans le monde.

La Haute-Touche accueille diverses espèces de bouquetins, dont la situation dans la nature est très précaire.

Des bouquetins de Nubie - MNHN F-G Grandin

Deux petits bouquetins Markhors, de l'Ouest de l'Himalaya sont également nés et d'autres devraient suivre. Une bonne nouvelle car ils sont menacés d'extinction. Il y a aussi un nouveau bébé bouquetin de Nubie, on n'en compte que 30 en Europe.

Des cerfs Axis - MNHN Patric Roux

Le parc a également accueilli de nouveaux bébés cerfs, d'antilopes, des bovidés, des pélicans, des cygnes... toute une nouvelle génération qui va désormais évoluer dans cette réserve de 436 hectares !