Festival de Poupet 2019 : Angèle, Joan Baez et Boulevard des Airs au programme pour cet été

Après les têtes d'affiche Scorpions et Soprano, le festival de Poupet a dévoilé ce jeudi le reste de sa programmation pour l'été 2019, et il y a du beau monde. Angèle, Joan Baez, Thiéfaine, Columbine ou encore Trois cafés gourmands se produiront en Vendée cet été.

Saint-Malô-du-Bois, France

Soprano et les Scorpions ? Déjà complets, tout comme la folle soirée "Poupet déraille", dont les billets ont été mis en vente il y a trois semaines. Ce jeudi 7 février, le festival de Poupet à Saint-Malô-du-Bois et Saint-Laurent-sur-Sèvre a dévoilé le reste de sa programmation pour la prochaine édition, du 1er au 19 juillet 2019. Et il y a du beau monde.

🚨 Voici la Prog de #Poupet2019 🚨

Mise en vente, le 27 février

Festival de Poupet (@FestivalPoupet) February 7, 2019

Ouverture de la billetterie le 27 février

Angèle, Hubert-Félix Thiéfaine, Boulevard des Airs, Ska-P ou encore Joan Baez font partie des artistes, tout comme Dionysos, Clara Luciani, Zazie et Marc Lavoine.

