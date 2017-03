Festival de Poupet : la programmation 2017 dévoilée

Après l'annonce faite de la venue de Jean-Michel Jarre le 14 juillet prochain, le Festival de Poupet vient de dévoiler l'intégralité de sa programmation 2017. Un festival à taille humaine qui se déroulera du 3 au 21 juillet 2017.

Un rendez-vous estival incontournable du Grand Ouest

Chaque mois de juillet, depuis plus de 30 ans, la commune de Saint Malo du Bois (85), au bord de la Sèvre nantaise, accueille dans son théâtre de verdure bucolique quelques-uns des plus grands artistes ou groupes de la scène musicale internationale.

Pour sa 31ème édition, du 3 au 21 juillet 2017, le Festival de Poupet dépassera la barre du million de festivaliers !

Jean-Michel Jarre, Renaud, Vianney, Trust, Olivia Ruiz, Matmatah...

Après une première annonce, en décembre dernier, de la venue de Jean-Michel Jarre le 14 juillet sur la scène du festival, c’est l’intégralité de la programmation 2017 qui vient d’être dévoilée. Au total, ce sont pas moins de 37 concerts qui sont programmés :

Vianney / Olivia Ruiz / Charles Like The Prince / Lamomali De -M- / Kiz / Bric A Brac Sound System / Manu Chao / The Inspector Cluzo / Stars 80 / Calypso Rose / Flavia Coelho / Faada Freddy / Sidi Wacho / Michael Gregorio / Kevin Et Tom / Matmatah / Trust / Celtic Social Club / Cachemire / Jean-Michel Jarre / Samifati / JoeyStarr et Cut Killer / Big Flo et Oli / Boostee / Berywam / Claudio Capeo / Amir / Le Trottoir D'en Face / Nola / Agnes Obel / Imany / Ella Foy / Renaud / Gauvin Sers / Julien Doré / Radio Elvis / Burning Peacocks

Ouverture de la billetterie le 17 mars 2017 ► Achetez vos place ICI / ►Téléchargez la programmation 2017

Venir au Festival de Poupet