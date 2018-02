Saint-Malô-du-Bois, France

Les grandes têtes d'affiche avaient déjà été dévoilées, mais on connait maintenant l'intégralité de la programmation 2018. Du rock à la musique tsigane, en passant par l'électro et même l'humour, il y aura 13 soirées de concerts dans le théâtre de Verdure. Et la nouveauté 2018, ce sont deux soirées organisées dans la prairie de Poupet, un site capable d'accueillir 10 000 festivaliers.

Francis Cabrel et Serge Lama pour la chanson française

Les noms des têtes d'affiche avaient déjà été révélés. Le public pourra donc applaudir Francis Cabrel (12 juillet) et Serge Lama (23 juillet). Côté chanson française, Poupet accueillera aussi Louane, Charlotte Gainsbourg et Juliette. Les amateurs de guitares saturées sont déjà très nombreux à avoir réservé leur place pour le concert de Depp Purple et son mythique Smoke on the water (7500 billets vendus à ce jour). Le théâtre de Verdure verra aussi défiler des artistes aussi variés que Shaka Ponk, Orelsan, Ofenbach (et sa Doo wap song qui cartonne sur les radios en ce moment), Petit Biscuit, Nekfeu, Eddy de Pretto, Arcadian, Jain ou encore Aldebert pour la journée dédiée aux enfants. Une soirée sera également dédiée à l'humour avec un show de Jean-Marie Bigard.

Cette année, les concerts s'étaleront du 9 au 27 juillet, avec en clôture une soirée surprise baptisée "Poupet déraille XXL".