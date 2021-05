Festival de Poupet : programmation trois étoiles et pass sanitaire pour l'édition 2021

L'énorme boulot des organisateurs du festival de Poupet n'aura pas été vain Si la pandémie de Covid-19 a eu raison de l’événement vendéen l'été dernier, ça ne sera pas le cas cet été. Dans la foulée du déconfinement du pays, les têtes pensantes de Poupet ont dévoilé, ce jeudi, les détails de cette édition 2021 qui se déroulera du 1er au 17 juillet à Saint-Malô-du-Bois. Et elle s'annonce grandiose malgré l'obligation pour les 5.000 festivaliers de rester assis tout au long des concerts.

La billetterie ouvrira le 1er juin

La programmation du festival créé en 1987 a été revue de fond en comble. Annoncés présents l'an passé, Sting, Gauvain Sers et Yannick Noah ne seront finalement pas de la partie cet été mais en 2022. A la place, les organisateurs ont convaincu Tryo, La Rue Kétanou et Java de lancer le rendez-vous vendéen, le 1er juillet. Louis Chedid et Jean‐Louis Aubert seront eux aussi présents sur la scène, déplacée de quelques mètres derrière le théâtre de Verdure afin de répondre aux normes sanitaires, le 5 juillet.

72 heures plus tard, ça sera au tour d'Hervé, Ben Mazué et Pomme de faire le show en bord de Sèvre où seront installés des écrans géants. Avant un weekend de clôture trois étoiles. Clou, Boulevard des Airs et Vianney ouvriront le bal final de cette édition, le 16 juillet, avant que Terrier, Yseult et Grand Corps Malade Ouverture ne clôture un évènement dont les billets seront mis en vente, le 1er juin à 10 heures sur le site internet du festival.

Compte tenu des inconnues concernant l'évolution de la situation sanitaire, les organisateurs ont fait le choix de ne pas préciser les conditions d'accès au festival. Voté au Parlement, le "pass sanitaire" devrait rythmer la quinzaine musicale à Saint-Malô-du-Bois mais les responsables préfèrent "attendre afin d'éviter de vous induire en erreur", écrivent-ils dans un communiqué. En revanche, un chose a déjà été acté : le placement sera libre "que ce soit dans le parterre de chaises ou en tribunes".