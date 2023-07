Festival de théâtre d'Avignon : "on a affiché complet tous les soirs !" se réjouit une troupe sarthoise

"C'est au-delà de ce qu'on espérait !", peine à croire Martin Heuzard. Le comédien a joué pour la première fois au "off" du festival de théâtre d'Avignon (Vaucluse). La troupe, La flamblée production, originaire du Mans a rencontré un très grand succès pendant les trois semaines de festival qui s'achèvent ce samedi 29 juillet.

"On a fait complet tous les soirs ! Nous sommes très contents, fiers", sourit Martin Heuzard. Le comédien a joué la pièce "8m²" une vingtaine de fois, "à chaque représentation il y avait une centaine de spectateurs". La salle ne pouvait pas accueillir plus de public et pourtant il y avait de la demande ! "Il y avait des gens qui avaient entendu parler de cette pièce et qui voulaient absolument venir nous voir, on a donc dû faire une liste d'attente !"

La pièce "8m²" raconte l'histoire d'une cohabitation cocasse entre quatre détenus dans une cellule de prison. Une histoire jouée par cinq comédiens et qui fait partie des "coups de coeur" de nos confrères de France Bleu Vaucluse .

Une pièce qui s'exporte en dehors de la Sarthe

L'objectif du "off" du festival de théâtre d'Avignon est de faire connaître des pièces à des producteurs afin de jouer dans plusieurs salles en France : un pari réussi par La flambée production. "Nous avons rencontré une trentaine de programmateurs de théâtre et café-théâtre partout en France", raconte Martin Heuzard. Le comédien confie que La flambée production a déjà quelques opportunités : la troupe sarthoise va aller jouer du côté de Saint-Étienne, d'Istres et même peut-être d'Abidjan en Côte-d'Ivoire en fin 2024.

"On va pas se mentir c'est une fierté de dire qu'on vient de la Cité du musical et qu'on peut faire de belles choses en venant du Mans", souligne Martin Heuzard. La Flambée production va jouer sa pièce "8m²" au cabaret Le Patis au Mans. Ce vendredi 28 juillet 2023, les dates ne sont pas encore annoncées mais "elles seront bientôt communiquées" assure Martin Heuzard.