Festival Debussy : malgré le pass sanitaire, le public répond présent pour la 10e édition

Le festival Debussy à Argenton-sur-Creuse fête ses 10 ans. La soirée d'ouverture se déroule à partir de ce mardi soir 21 heures à la Fontaine antique du Musée d’Argentomagus. Jusqu'à dimanche, des concerts gratuits et payants sont proposés sur la scène des Jardins de la Grenouille et d'autres lieux (comme l'église du Menoux). 400 spectateurs pourront assister aux concerts.

Le pass sanitaire qui entre en vigueur ce mercredi 21 juillet va obliger le public à être vacciné avec les deux doses ou à présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. Ce pass bouscule un peu l'organisation du festival, pourtant, les spectateurs répondent présents, se félicite Clément Sapin, coordinateur du festival Debussy : "On sent un vrai enthousiasme par rapport à la billetterie. On est sur des ventes plus conséquentes que les éditions passées. On sent un engouement. Ça montre que le festival est inscrit sur le territoire."

Un budget plus conséquent cette année

Pour la dixième édition, le budget a un peu augmenté : 170 000 euros contre 150 000 euros habituellement. Une décision assumée malgré un contexte économique difficile, reconnaît Clément Sapin : "Le Covid-19 nous a plongé dans une crise évidente. Les mécènes sont plus frileux à l'idée d'aider des organisateurs culturels puisqu'ils doivent réduite la voilure au niveau mécénat. La conjoncture n'est donc pas à notre avantage et ça nous demande beaucoup d'efforts." Et Clément Sapin de poursuivre : "Ce n'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on ne doit pas se réinventer. Tous les ans, il faut donc aller chercher des mécènes, des subventions et démarcher pour le festival. Mais il y a tout de même des partenaires fidèles qui croient en ce festival comme par exemple la région Centre-Val-de-Loire ou encore la mairie d'Argenton."

Toute la programmation de cette 10e édition est à retrouver sur le site du festival Debussy.