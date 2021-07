Festival : Dernier jour des Rife à Saint-Maixent-l'Ecole

Annulé en 2020 pour cause de coronavirus, le festival des enfants du monde est de retour à Saint-Maixent-l'Ecole dans les Deux-Sèvres depuis ce lundi 12 juillet et jusqu'à ce mercredi 14 juillet. Un rendez-vous organisé dans un format adapté à la crise sanitaire. Moins long et avec une mise en avant des traditions et folklores français. "On savait très bien qu'on aurait des difficultés à avoir des groupes étrangers et on ne voulait pas avoir des impossibilités de dernière minute qui mettent à mal le projet de festival", explique Marie-Christine Moinard, vice-présidente de l'assocaition des Rife.

Cette édition 2021, la 33e du festival, accueille donc 130 enfants des Landes, de Charente, des Hauts-de-Seine ou encore de Bretagne. La culture bretonne qui était à découvrir lors d'ateliers organisés à la médiathèque Aqua-Libris ce mardi avec chants et danse.

Les Rife qui gardent toujours le même objectif : "mettre en avant la diversité culturelle, montrer que c'est une grande richesse et que l'autre nous apporte quelque chose. Nous on a pris le biais des danses et de la musique mais on a envie que ça aille plus loin, sur toute la relation humaine, la tolérance entre les uns et les autres", indique Marie-Christine Moinard.

