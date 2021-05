Vous êtes un aventurier en herbe ou confirmé et vous avez filmé votre dernière expédition, qu'elle soit dans le désert, l'Antarctique ou même dans des contrées moins lointaines ? Alors vous pouvez postuler pour concourir au festival du film d'aventure de Dijon qui aura lieu du 14 au 17 octobre !

Festival des Ecrans de l'aventure : et si le héros c'était vous ?

Être Indiana Jones le temps d'un film... Un rêve pour certains, peut-être une réalité pour vous ! Le festival des Ecrans de l'aventure de Dijon a ouvert ses inscriptions. Et comme d'habitude, n'importe qui peut postuler gratuitement pour intégrer pour la compétition officielle.

Tout le monde peut participer. Nous avons déjà eu des sélectionnés dont c'était la toute première réalisation.

Pour cela, rien de plus simple. Vous avez jusqu'au 15 juillet pour envoyer votre film au comité de sélection. Il doit durer entre 20 et 90 minutes et doit évidemment mettre en avant votre expédition.

Qu'est-ce qu'un film d'aventure ?

Pour Corinne Husson, qui fait partie des membres du comité, l'aventure a un sens assez large : " L'aventure peut être humaine, sportive parfois technique ... On essaie aussi de sélectionner des films qui touchent à différents thèmes que ce soit dans le désert, sur l'eau, en montagne ou dans les airs. "

Attention quand même, la concurrence est rude. Le jury reçoit en moyenne 150 films pour quinze finalistes. Mais il ne faut pas se décourager, tous les films sont regardés avec la plus grande attention.

Climbing Blind d'Alaister Lee, le grand gagnant de l'édition 2021 - Alastair Lee

Trente ans d'aventure

Cette édition 2021 aura une saveur particulière. En plus de marquer le grand retour du festival après une année 2020 entachée par les restrictions sanitaires, les Ecrans de l'aventure fête ses trente ans en octobre !

De nombreuses surprises s'organisent pour célébrer cet anniversaire dignement. On peut déjà vous dévoiler quelques invités prestigieux comme Bertrand Piccard qui avait fait le tour du monde avec l'avion solaire Solar Impulse, Eric Bellion, navigateur français et premier novice du Vendée Globe en 2016 ou encore Borde Ousland, le premier homme à avoir atteint le Pôle Nord en solitaire.

A cela s'ajoute la rediffusion de quinze films qui ont marqué le festival et de nombreuses expositions dans la ville.

Le rendez-vous est donc pris pour la semaine du 11 octobre.