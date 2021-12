Festival des Lanternes à Blagnac : 120.000 entrées vendues une semaine après l'ouverture

Le Festival des Lanternes de Blagnac a ouvert ses portes le mercredi 1er décembre. Une semaine après, le décompte de la billetterie affiche 120.000 entrées réservées d'ici le 1er février 2022, incluant à la fois les visiteurs déjà venus et ceux qui projettent de le faire.. Les organisateurs et la Ville de Blagnac espèrent entre 500.000 et 700.000 visiteurs.

L'année dernière, alors que le festival était encore à Gaillac (Tarn), dans un format plus petit, le cap des 200.000 entrées avait été atteint un mois après l'ouverture. En tout, 425.000 personnes étaient venues pour cette édition record.

L'édition 2021 du Festival des Lanternes se tient pour la première fois à Blagnac, au Parc du Ritouret. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Le Festival des Lanternes de Blagnac est ouvert tous les jours de 18h à 23h jusqu’au 1er février inclus.