Festival des Lanternes à Montauban : le mystère sur les chiffres de fréquentation

150.000 billets achetés. C'est le seul chiffre qui a été communiqué depuis le 1er décembre et l'ouverture du Festival es Lanternes de Montauban (Tarn-et-Garonne), le premier dans la ville d'Ingres, mais la cinquième édition après trois dans son berceau de Gaillac (Tarn) avant la pandémie et une l'année dernière en périphérie toulousaine, à Blagnac (Haute-Garonne). Depuis cette communication, au moment de Noël, c'est le silence radio. Ni la mairie, ni l'organisateur ne souhaitent avancer de pré-bilan ou faire un point sur la billetterie. Brigitte Barèges, la maire LR de Montauban se réserve cette exclusivité pour la clôture de l'évènement.

ⓘ Publicité

Un afflux indéniable sur place

Sur place, nombreux sont les Montalbanais qui se sont laissés tenter par l'évènement. En plus, la mairie a offert des places aux enfants et leur adulte accompagnant à l'occasion de deux mercredis en décembre. Elodie, maman de Lorenzo, est passé par son comité d'entreprise. "Ca nous a bien plu, on y est allé le week-end dernier, il y a avait un peu de monde mais on a pu circuler sans peine. Et on est arrivé pile au moment de l'animation, c'était super". Enthousiasme plus mesuré pour Marie, une retraitée qui y a emmené sa famille. "Trois adultes, un ado, on a payé autour de 60 euros, ça ne les valait pas. Heureusement que les deux petits ne payaient pas. En plus, on a dû partir assez vite, le plus jeune avait peur".

Les alentours du festival ne s'animent qu'à partir de 17h. © Radio France - FBO

Marie et Elodie y sont allées un samedi soir, la soirée-phare pour la billetterie. Et les rares commerces proches du Parc Foucault. "Mon regret, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs samedis dans la semaine", plaisante Alain Chalain, le patron des Lansquenets, le restaurant qui jouxte la caserne du 17e RGP. Aux premières loges, il a profité au maximum de l'évènement. "J'ai doublé mon chiffre d'affaires en décembre, ça va faire pareil en janvier. Je n'aurais jamais autant travaillé sans cela, je ne suis pas en centre-ville, moi". C'est bien là toute la question, le ruissellement des retombées sur le centre-ville. Et peut-être une des raisons pour lesquelles la mairie réserve encore ses commentaires et bilans chiffrés.

Retombées incertaines en centre-ville et équilibre financier

Le festival a t-il bénéficié aux commerces du centre-ville de Montauban ? C'est là-dessus qu'il va falloir faire toute la lumière. Les lanternes se trouvent à un kilomètre de la ville. De l'aveu-même des commerçants du quartier, "beaucoup de visiteurs viennent en bus, via des tour-opérators, ils ne s'arrêtent pas en ville", reprend Alain Châlain. "Et le train touristique mis en place pour amener les touristes du Parc à la ville fait un bide, il est souvent vide et démarre à 17h, c'est trop tard", déplore Sylvain Guillemot, le patron d'un salon de thé-épicierie fine de la Place Nationale. "Il aurait fallu capitaliser sur l'évènement, mettre des lanternes en ville, sur la Place, en particulier à Noël", développe ce commerçant installé depuis dix ans dans le Tarn-et-Garonne.

loading

Des touristes, on en croise à Montauban. Peut-être pas des bus entiers, mais Jeff Manzi, le patron des Arcades s'en contente. "On a bien travaillé nous depuis début décembre. Regardez la table derrière vous, ce sont des gens qui viennent pour les Lanternes. Là haut, j'ai aussi des clients qui viennent pour les Lanternes. C'est un plus indéniable", décrit le restaurateur. Tout près de la Place, un plan à la main, Robert et Fabienne un couple de jeunes retraités venus d'Agde (Hérault). "On fait un tour, on va faire le musée d'Ingres, dormir ici ce soir, car on va aux Lanternes, c'est ce qui nous fait venir à Montauban. Notre fille était allée au Festival de Blagnac, on s'est dit qu'on allait aller à Montauban et en profiter pour découvrir", explique ces touristes occitans.

La place Nationale en centre-ville récupère une partie des visiteurs du parc Foucault, mais quelle proportion ? © Radio France - FBO

L'année dernière, Blagnac avait enregistré 434.000 entrées dont 358.000 payantes. Une affluence importante, mais insuffisante pour rentrer dans ses frais, la Ville en avait eu pour 600.000 euros de sa poche et n'avait pas rempilé. Auparavant, juste avant le Covid, la dernière édition 2019-2020 du Festival à Gaillac avait été un carton absolu, 370.000 visiteurs, dans un parc de Foucaud deux fois plus petit que la parc du Ritouret blagnacais. Tout est question d'équilibre financier, entre les dépenses et les recettes. Là encore, les collectivités restent discrètes. À Montauban, où la moitié des bénéfices doit aller à la société organisatrice, la mairie a signé un contrat de trois ans. Une première édition, avec la possibilité d'en reconduire deux autres, en cas de succès.