Festival des lanternes : il n'y aura pas de deuxième édition à Blagnac

Le festival des lanternes chinoises à Blagnac, c'est fini : il n'y aura pas de deuxième édition. Joseph Carles, le maire de Blagnac, évoque pourtant un bilan très positif un peu plus d'un mois après la fin du festival. Mais l'avenir est, selon lui, trop incertain. Il a expliqué sa décision, ce lundi, à ses habitants.

Un gros déficit malgré une belle fréquentation

C'était la première fois que le festival des lanternes se déroulait à Blagnac, après trois saisons à Gaillac et une saison 2020-2021 manquée pour cause de Covid-19. Entre le 1er décembre et le 1er février, le parc du Ritouret s'est paré de mille feux. La ville de Blagnac évoque un bilan positif. Joseph Carles, le maire, se dit même satisfait de la première édition : "Le festival des lanternes a été un énorme succès : nous avons accueilli 410.000 visiteurs qui ont pu apprécier la qualité exceptionnelle de ce spectacle. Mais parallèlement, ça a généré 600.000 euros de déficit. D'abord parce que nous avons mis le paquet sur la sécurité : en soixante-trois jours, il n’y a eu aucun incident. On a mis aussi de gros moyens pour assurer la tranquillité du quartier : on nous avait prédit l'apocalypse, on nous avait dit que personne ne pourrait circuler dans Blagnac, mais finalement, ça s’est bien passé. Nous avons également dû faire face à des annulations à cause de la pandémie, notamment de tour operateurs. Et puis, la météo des dix premiers jours a été catastrophique entre la pluie et le froid. Avec tous ces facteurs cumulés, les 410.000 visiteurs n’ont pas été suffisants : il aurait fallu qu'on en ait 550.000 pour assurer."

Des incertitudes liées à la situation en Ukraine

Joseph Carles évoque aussi des incertitudes liées au conflit entre la Russie et l’Ukraine qui pourraient avoir un impact sur de potentielles subventions : "Etant donné que les visiteurs sont venus de toute l’Occitanie, j’ai demandé il y a trois semaines à la Région, au Département et à Toulouse Métropole de nous accompagner financièrement, à hauteur de 150.000 euros chacun pour l’édition 2022-2023. Rien n’était acté, mais ils semblaient plutôt d’accord. Mais au vu des récents _événements entre la Russie et l'Ukraine_, personne ne peut dire aujourd'hui comment les choses vont évoluer. Le niveau de risque est trop élevé : le principe de précaution nous conduit à ne pas ne nous réengager."

Patrice Gausserand, ancien maire de Gaillac et président de la société MAG Conseil qui détient les droits du festival, évoque un "choix politique" qu'il "respecte". Il affirme d'ores et déjà être en contact avec d'autres villes de la région qui seraient prêtes à accueillir le festival des lanternes pour l'édition 2022-2023.