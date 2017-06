Festival des Nuits de Nacre de Tulle : nouvelle équipe, nouvelle formule, nouvelles dates

La 30ème édition des Nuits de Nacre à Tulle aura lieu du 14 au 16 septembre. Une édition qui marque le début d'une nouvelle aventure pour le festival d'accordéon. Avec une nouvelle équipe artistique, une nouvelle formule et dès l'an prochain de nouvelles dates.

On ne dira plus le directeur artistique du festival, mais les programmateurs. Ils sont trois désormais issus d'un partenariat avec d'autres associations culturelles de Tulle dont la Salle des Lendemains qui Chantent. Cette réunion explique l'éclectisme de la programmation de l'édition 2017 qui vient d'être présentée. On y trouvera autant le bal musette avec notamment Thierry Bonnefous, que le bal trad de Brotto Lopez, le manouche, la chanson. Ou encore un artiste hors norme Arnaud Méthiviers, dit Nano et même des artistes internationaux venus d'Italie, du Canada, de Croatie.

En tout plus de 40 spectacles en trois jours et sur une scénographie réduite par rapport aux éditions précédentes. Les 7 scènes seront toutes installées autour de la cathédrale et dans le quartier du Trech. Une façon de resserrer le festival pour lui donner plus d'ambiance. Mais la grande révolution sera l'année prochaine avec un changement de date. Le festival aura lieu désormais fin juin. Une période aux multiples avantages mais surtout celui d'éviter les fréquentes pluies de septembre.