Festival des Trois Éléphants : les organisateurs remboursent tous les billets déjà vendus

Les organisateurs du festival lavallois des Trois Éléphants maintiennent pour l'instant l'édition 2021. Mais dans un mode très différent des éditions précédentes. Tous les billets déjà vendus seront remboursés et une nouvelle billetterie va être mise en place.

L'édition 2021 du Festival des Trois Éléphants qui doit se dérouler du 26 au 30 mai à Laval est maintenue à l'heure actuelle selon les organisateurs. Mais ce sera très différent des autres éditions. "Un festival à part, certes, mais qui reste fidèle à ce que nous savons faire" explique les organisateurs. "Un festival à taille humaine avec de la musique, des arts de la rue, de la déco et des surprises."

Jauge réduite, dans différents lieux

Le festival des 3 Éléphants à Laval se projète sur une édition "spéciale avec des spectacles (concerts et arts de la rue) en configuration assise et jauges réduites dans différents lieux du centre-ville de Laval (en intérieur, en extérieur, sur la terre ferme ou sur la Mayenne, sur des bateaux ou dans des piscines..)." Cela signifie donc pas de grand rassemblement sur la place de Hercé et à la salle polyvalente.

Conséquence, tous les billets déjà mis en vente pour le festival seront remboursés dans leur intégralité. Les organisateurs vont prochainement mettre en place une nouvelle billetterie.