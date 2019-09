Festival du cinéma américain : tapis rouge pour les actrices et les réalisatrices à Deauville

Le Festival du cinéma américain de Deauville s'ouvre ce vendredi 6 septembre 2019 pour dix jours de paillettes et de fête du cinéma dans la station balnéaire normande. C'est la 45e édition du festival et actrices et réalisatrices sont mises à l'honneur, de Catherine Deneuve à Kristen Stewart.

Deauville, France

Catherine Deneuve présidente du jury principal, Anna Mouglalis pour le jury révélations, Kristen Stewart, Geena Davis, Sienna Miller et Sophie Turner (de Game of Thrones) distinguées par des prix spéciaux : la 45e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, rendez-vous glamour et paillettes de la rentrée, met les femmes à l'honneur cette année. Deux ans après l'affaire Weinstein et le mouvement #MeToo, Deauville donne de la visibilité non seulement aux actrices mais aussi aux réalisatrices avec six films mis en scène par des femmes sur quatorze en compétition.

Sienna Miller, Sophie Turner, Kristen Stewart et Geena Davis recevront chacune un prix spécial à Deauville. © Maxppp -