Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"L'idée, c'est d'associer les plus jeunes à la manifestation". Jérémy Laurichesse, a bien résumé. Coordinateur de l'association FAR "Filmer l'Air de Rien", c'est lui qui encadre ces sessions de sélection pour les enfants de 7 à 12. Les films présélectionnés par les équipes du Festival sont visionnés par les enfants, "c'est important de susciter un regard critique dès le plus jeune âge, c'est bien pour la suite de comprendre qu'un film ça se construit, que les choix de mise en scène ne sont pas anodins, et puis décrypter les images a un réel intérêt pour eux car ils passent désormais beaucoup de temps devant les écrans".

les enfants ont discuté des films © Radio France - Jean-Pierre Morel

Bien installés dans les coussins mulicolores devant le grand écran à la médiathèque de Clermont, il y avait ce jeudi une dizaine d'enfants. Et certains sont revenus comme Noël, 10 ans, "on a regardé des films, et on devait choisir ceux qu'on voulait garder" explique le jeune garçon très enthousiaste. "Mais moi, les deux que je voulais n'ont pas été retenus".

La sélection diffusée le 26 février

"Bon, on va pouvoir commencer" lance Jérémy Laurichesse à la jeune assemblée, "aujourd'hui le premier court métrage est un film russe tourné en 2013". Six minutes plus tard, le débat s'engage avec les enfants. "Il n'y a avait pas d'acteurs, ni narrateur" observe l'un d'entre eux. Une éducation à l'image qui a un réel intérêt pour Marie Berne à la médiathèque de Clermont, "cette collaboration avec le Festival du court métrage apporte de réelles satisfaction, nous devons éduquer les enfants à ce flux d'images qui les accompagnent aujourd'hui".

Et pour ce faire, il reste deux séances de sélection ce vendredi à la Jetée à Clermont. Une à 10 heures, et une autre à 15 heures. C'est gratuit. Et les inscriptions encore possible au 04 63 66 95 00.