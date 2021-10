VIDEO - "J'adore la Bretagne !" dit Bérénice Bejo la présidente du jury du festival du film de Dinard

L'actrice Bérénice Bejo préside la 32e édition du festival du film britannique de Dinard qui décernera ses prix ce samedi 2 octobre. L'occasion d'en savoir plus sur ses liens avec la Bretagne, les relations qu'elle entretient avec le cinéma britannique et les prix qu'elle a pu remporter au cours de sa carrière.

Vous avez tourné l'un de vos premiers succès, "Meilleur espoir féminin" à Cancale, mais que connaissez-vous de la Bretagne ?

J'adore cette région. Elle est très préservée, c'est très joli, j'aime bien le temps qu'il fait ici et j'étais contente de venir à Dinard. Je me souviens bien de Cancale mais je ne suis pas sûre d'être déjà venue ici. J'ai un peu marché dans la ville et il y a un côté "ville musée". Les rues piétonnes, les petites maisons, c'est tout propre, tout bien. Je suis partie en Bretagne quand j'étais enceinte, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, j'aime bien marche le long du littoral. Malgré tout, si je devais choisir, je choisirais la montagne plutôt que la mer, mais ça ne m'empêche pas d'adorer la Bretagne.

Président de jury, c'est un rôle que vous prenez très au sérieux ?

Oui mais ça ne change pas grand chose. Je fais plus d'interviews que les autres, je suis au milieu de la photo (rires) mais à part ça on est tous un peu égaux. Moi je demande juste aux gens si ils ont aimé ou pas le film. Je ne vais rien imposer. L'art en général c'est une question de ressenti. Je pars du principe qu'on aime ou pas et si il faut faire un choix entre deux films je vais peut-être entrer un peu plus dans le détail.

Que vous évoque le cinéma britannique ?

Je pense d'abord aux Monty Python, j'adore ça. Je pense aussi à Ewan McGregor, aux comédies romantiques, à Hugh grant et "Love actually". Quand j'était plus jeune, j'étais plus tournée vers le cinéma social. Si il y a une chose qui me plait dans le ciné britannique c'est le jeu des acteurs. Leur technique est incroyable. Ils ont un truc de dingue qui vient du théâtre je pense.

Vous allez remettre des prix ce samedi. Vous en avez reçu plusieurs, notamment pour The Artist. Que représentent les prix pour vous ?

Les prix c'est important, parce qu'au moment où on en reçoit un, ça fait du bien et on se sent aimé par les gens autour. Celui qui m'a fait vraiment du bien c'est le César pour The Artist. Je perdais tout le temps donc je me suis dit "Merci les gars !". Celui dont je suis le plus fier c'est le prix d'interprétation à Cannes parce que c'est un agréable de savoir qu'un jury étranger vous remet un prix juste pour votre jeu.

Bérénice Bejo sera à l'affiche du film "L'homme de la cave" aux côtés de François Cluzet en salles le 13 octobre. Le festival du film britannique se poursuit à Dinard et sur Internet jusqu'au dimanche 3 octobre.