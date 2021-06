Festival du film d'animation d'Annecy : les séances gratuites à ne pas manquer

Expositions, animations, projections grand public... le festival international du film d'animation d'Annecy s'ouvre ce lundi, et pour une semaine. Cette année, en raison du Covid-19 et du couvre-feu, impossible d'avoir des projections de fin de soirée sur le grand écran du Pâquier, contrairement aux années passées. Mais le festival a trouvé la solution : des projections gratuites seront malgré tout proposées en plein air au grand public, dans l'enceinte du haras d'Annecy, où un écran plein jour, à leds, a été installé. Des séances y seront proposées chaque soir de 18h30 à 19h30 (courts métrages ou épisodes de série télé) et de 20h30 à 22h (longs métrages). Voici un aperçu du programme.

Six longs-métrages gratuits à découvrir

Lundi 14 juin : La prophétie des grenouilles (Jacques Rémy Girerd, studio Folimage), projection gratuite à 20h30 au haras d'Annecy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mardi 15 juin : Tout en haut du monde (Rémi Chayé), prix du public en 2015, projection gratuite à 20h30 au haras d'Annecy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mercredi 16 juin : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (Rémi Chayé), Cristal du long métrage en 2020, projection gratuite à 20h30 au haras d'Annecy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jeudi 17 juin : Zombillénium (long métrage projeté lors de l'ouverture du festival en 2017), adaptation 3D de la BD d'Arthur de Pins, projection gratuite à 20h30 au haras d'Annecy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vendredi 18 : Interstella 5555, The story of the secret star system (long métrage de Leiji Matsumoto), projection gratuite à 20h30 au haras d'Annecy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Samedi 19 : Khumba, long métrage d'Afrique du Sud projeté en avant-première lors de l'édition 2013 au haras d'Annecy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tournée départementale dans 7 cinémas

Dès ce mercredi 16 juin, plusieurs films issus de la sélection officielle du festival circuleront en Haute-Savoie dans sept cinémas du réseau art et essai, permettant ainsi à chacun d'en profiter. "On a tenu à sortir d'Annecy", explique Mickaël Marin le directeur du festival. "Grâce à l'aide du département, on a monté une tournée départementale qui va permettre à trois films de la compétition d'être projetés dans différentes salles comme à Cluses, La Roche ou Thorens Glières".

Parmi les trois films projetés figure un long-métrage dont l'animation a été en partie réalisée en Haute-Savoie, et qui est en compétition officielle : Même les souris vont au paradis, réalisé par le studio Les Films du Cygne, basé à Annecy. Voici le programme détaillé de cette tournée départementale.

Trois films projetés dans 7 cinémas de Haute-Savoie - Jonathan Landais

La Haute-Savoie, terre de cinéma

Depuis 2006, le fonds d'aide à la production d'œuvres audiovisuelles d'animation numérique, financé par le département de la Haute-Savoie a permis la création de 46 projets, contribuant au développement de l'économie locale (plus de 1.500 emplois dans la filière image et industries créatives). En 2021, ce fonds est doté d'un budget de 400.000 euros. Les 46 projets soutenus font d'ailleurs l'objet d'une exposition rétrospective (du 14 juin au 21 juillet) sur les grilles de l'hôtel du département, rue Louis Revon, à Annecy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix