Rennes, France

"La tête dans les orties" , ce sera le nom du 4è film court d'animation de Paul Cabon. Ce jeune réalisateur de 32 ans est en train de le préparer dans les studios du producteur rennais "Vivement lundi". Il va poursuivre son travail à Vendôme, en région Centre-Val-de-Loire, dans le cadre d'une résidence de 3 mois. Son dernier film "le futur sera chauve", qui raconte les angoisses d'un adolescent bientôt confronté aux soucis de l'existence, a été sélectionné à de nombreux festivals français et étrangers, il a même été nommé à la dernière cérémonie des Césars.

Sur ordinateur

Paul Cabon travaille intégralement les images de ses films sur ordinateur. Assis devant sa table à dessin numérique, il dessine directement sur l'écran "c'est comme sur une feuille de papier, mais c'est numérique" précise le jeune rennais d'origine brestoise. Il a déjà fait le story-board de son futur court métrage qu'il a affiché sur un mur du studio. Actuellement, il vient de terminer les décors et va maintenant mettre en scène les personnages. Une étape que le cinéaste va mener au pôle spécialisé de Vendôme en région Centre-Val-de-Loire dans le cadre d'une résidence de 3 mois. Il reviendra ensuite finaliser son projet dans les studios de "Vivement lundi".

Paul Cabon devant sa table à dessins numérique © Radio France - Loïck Guellec

Passion

"Petit j'étais intéressé par les histoires" raconte Paul Cabon "quand j'étais adolescent j'étais très attiré par les dessins. Je me suis dit que j'allais faire des études dans l'artistique et lors de ma première année j'ai vu des films d'animation qui m'ont marqué et c'est à partir de là que je me suis dit que je voulais faire ça ". Diplômé de l'école de cinéma de la Poudrière, Paul Cabon avoue avoir un faible pour les films du studio japonais Ghibli créé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. En tant que fan de mangas et de dessins animés japonais, il s'est tourné logiquement vers le fantastique avec la volonté de rester accessible au grand public.

