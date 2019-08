Festival du film de Dinard : l'acteur Raphaël Personnaz sera membre du jury, deux autres noms dévoilés

Raphaël Personnaz a notamment joué dans "Quai d'Orsay" et "L'affaire SK1".

Dinard, France

Spécialiste du cinéma, l'équipe du festival du film britannique de Dinard sait entretenir le suspens. Après avoir révélé il y a quelques jours la présence de Sandrine Bonnaire pour présider le jury de cette 30e édition, elle vient de lever le voile sur les identités de trois membres de ce même jury. Raphaël Personnaz, Sveva Alviti et James Watkins seront sur la côte bretonne du 25 au 29 septembre.

Un comédien récompensé par un Molière

Avant de voir sa carrière exploser avec La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier (qui fera de nouveau appel à lui pour Quai d’Orsay), Raphaël Personnaz a joué sous la direction de Sam Karmann, Gérard Jugnot ou encore Anne Le Ny. Raphaël Personnaz a aussi remporté le Molière du Seul en Scène en 2018 pour Vous n’aurez pas ma haine adapté du texte de Antoine Leiris sur les attentats du Bataclan.

Elle a incarné Dalida au cinéma

Sveva Alviti est une actrice et mannequin italienne. Elle a exercé pendant neuf années à New-York où elle a décroché quelques rôles dont un au côté de Sophia Loren dans la série La mia casa è piena di specchi. Le public français l'a découverte dans le biopic Dalida sorti en 2017. On la retrouve l’année suivante dans Love addict de Frank Bellocq aux côtés de Kev Adams et de Marc Lavoine.

James Watkins, réalisateur de film et de séries

Le réalisateur britannique James Watkins sera lui aussi de la fête. Il s’est fait connaître avec Eden Lake, qui met en scène une bande d’adolescents tortionnaires qui ont décidé de gâcher le week-end en amoureux de Kelly Reilly et de Michael Fassbender. Le grand public se souvient aussi de La Dame en noir avec Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Bastille Day avec Idris Elba, Charlotte Le Bon et José Garcia. James Watkins a aussi réalisé un épisode de la série à succès de Netflix "Black Mirror".

Le jury complet et la programmation de cette 30e édition événement seront annoncés la semaine prochaine. La 30e édition du festival du film de Dinard se déroulera du 25 au 29 septembre en partenariat avec France Bleu Armorique.