Festival du film de Dinard : le jury est au complet

Dinard, France

Ils seront huit autour de leur présidente Sandrine Bonnaire. Tous les membres du jury du 30e festival du film britannique de Dinard sont désormais connu. Ce jeudi 5 septembre, les organisateurs ont levé le voile sur les personnalités qui restaient à découvrir.

En plus de Raphaël Personnaz, Sveva Alviti et James Watkins dont les noms avaient été révélés il y a quelques jours, on sait désormais que l'acteur Sami Bouajila ("Indigènes" "Omar m'a tuer"), le réalisateur et producteur Michael Caton Jones ("Le Chacal", "Basic Instinct 2"), l'actrice et scénariste Jane Horrocks ("Absolutely Fabulous") seront présents sur la côte bretonne du 25 au 29 septembre.

Aurélie Saada et Danielle Thompson

Ils seront accompagnés de la chanteuse et réalisatrice Aurélie Saada (du duo "Brigitte") et de la réalisatrice et scénariste Danielle Thompson ("La Boum", "La Grande Vadrouille", "Rabbi Jacob"). Ces membres du jury auront la lourde tâche de départager les six films en compétition.

Cette trentième édition sera la dernière pour le directeur artistique du festival. Hussam Hindi a décidé de céder sa place.