Festival du film britannique de Dinard : une photo-souvenir contre le Brexit !

Dinard, France

L'édition 2019 du festival du film britannique de Dinard sera exceptionnelle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit de la trentième édition, qu'elle sera présidée par la comédienne Sandrine Bonnaire et parce que cette édition sera - sauf nouveau rebondissement - la dernière avant le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

"Ce Brexit n'est pas un risque pour le festival car les réalisateurs ont envie de présenter leurs films et ils continueront à nous proposer ce qu'ils font," confie Hussam Hindi, le directeur artistique du festival. "En revanche il y aura moins de productions car il y aura moins d'aides pour subventionner les productions."

à lire aussi Festival du film de Dinard : le jury est au complet

Quoiqu'il en soit, pour fêter l'Europe et les relations amicales entre Britanniques et Français, le festival du film de Dinard a décidé de les rassembler pour une grande photo-souvenir. Elle sera prise le samedi 28 septembre sur la plage de l'écluse à Dinard vers 16h à l'issue de la projection du documentaire Postcards from the 48%. "Nous invitions les britanniques du Grand Ouest à nous rejoindre avec un drapeau européen et j'espère qu'ils seront nombreux à venir célébrer l'Europe," sourit Hussam Hindi.