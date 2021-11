Festival du film de Sarlat : "Adieu Monsieur Haffmann" de Fred Cavayé remporte le prix du public

Le nouveau film du Breton Fred Cavayé "Adieu Monsieur Haffmann" qui évoque l'occupation allemande et la situation d'un bijoutier juif contraint de se cacher dans sa cave a reçu la Salamandre d'or au festival du film de Sarlat ce samedi 13 novembre.

Le festival du film de Sarlat 2021 qui fêtait cette année son trentième anniversaire vient de dévoiler son palmarès. La Salamandre d'or, le grand prix remis par le public récompense ainsi le nouveau film du réalisateur rennais Fred Cavayé.

"Adieu Monsieur Haffmann" est le sixième long-métrage du Breton. Adaptation de la pièce de théâtre à succès de Jean-Philippe Daguerre, le film raconte l'histoire d'un bijoutier juif (Daniel Auteuil) contraint de se cacher dans la cave de son commerce pendant l'occupation allemande. Il va confier sa bijouterie à son employé (Gilles Lellouche) et sa femme (Sara Giraudeau). Un échange très particulier va alors lier les trois protagonistes.

Un film perturbé par le confinement

"Je voulais renouer avec les films sombres et à suspens que j'ai pu faire au début de ma carrière. Quand j'ai découvert la pièce de théâtre, je me suis dit que c'était l'axe exact pour décortiquer le cheminement d'un salaud pendant cette période-là," explique Fred Cavayé. Tourné en 2020, "Adieu Monsieur Haffmann" a été stoppé net en mars 2020 par le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19.

Cet événement a contraint le réalisateur à adapter sa mise en scène. Le décor, laissé sur place pendant plusieurs semaines a figé la rue Berthe de Montmartre dans le Paris des années 40. "Nous avons eu beaucoup de publicité autour de cela car c'était très insolite. Il y a eu plusieurs dizaines d'articles en France et à l'étranger."

Une référence au Stade Rennais

Fidèle à ses habitudes, ce supporter du Stade Rennais a une nouvelle fois réussi à glisser une référence à son club de foot de cœur dans son dernier long-métrage. Il faudra prêter l'oreille pour la trouver. "C'était plus difficile sur un film de 1941. Il ne faut pas que j'en fasse une obligation mais c'est important pour moi car le Stade Rennais évoque l'enfance et faire du cinéma c'est aussi lié à mon enfance. C'est un hommage à l'enfant que j'étais," confie le réalisateur breton.

Il s'agit du deuxième grand prix reçu par Fred Cavayé au festival du film de Sarlat. En 2008, il avait été récompensé pour le long-métrage "Pour elle" avec Vincent Lindon et Diane Kruger.