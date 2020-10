Festival du film de Sarlat : Bruno Podalydès, Pierre Niney et Sara Giraudeau attendus pour la 29e édition

Malgré la crise sanitaire, la 29ème édition du Festival du film de Sarlat aura bien lieu du 10 au 14 novembre prochain. Parmi les réalisateurs et acteurs attendus : Pierre Niney, Lou de Laâge, Bruno Podalydès, Sara Giraudeau, et Swann Arlaud ont annoncé les organisateurs ce jeudi.

Les organisateurs du Festival du film de Sarlat le reconnaissent : dans le contexte de la pandémie de coronavirus, la 29e édition du Festival du film de Sarlat n'a pas été des plus simples à préparer. L'événement est malgré tout maintenu du 10 au 14 novembre, "et ce ne sera pas une édition au rabais" assure Pierre-Henri Arnstarn, le président du festival.

"Cette 29ème édition sera forcément spéciale" reconnaît Christelle Oscar, la nouvelle déléguée générale. D'abord parce que les 600 lycéens venus de toute la France pour travailler sur le film du bac ne seront pas présents cette année, ensuite parce la venue des réalisateurs et des acteurs est annoncée sous réserve de leur disponibilité, mais aussi de l'évolution du contexte sanitaire.

Sara Giraudeau est notamment connue des amateurs de la série "Le bureau des légendes" diffusée sur Canal Plus © Maxppp - ETIENNE LAURENT/EPA/Newscom/MaxPPP

Une édition placée sous le signe de l'éclectisme

Venue du monde de la distribution des films, Christelle Oscar se dit satisfaite de sa première programmation en tant que déléguée générale. "Une sélection placée sous le signe de l'éclectisme, de l'exigence mais qui s'adresse à tous précise-t-elle. J'ai fait en sorte de varier les genres. Il y a des comédies, des films d'amour, un film d'horreur, des films noirs, des thrillers aussi bien dans la sélection officielle que dans la sélection tour du monde. Il y a de quoi rire, de quoi trembler, de quoi avoir tout un tas d'émotions. Je pense que c'est d'autant plus important cette année de retrouver ces sensations primitives que génère le cinéma et puis l'expérience collective en salle. C'est incomparable, le son, l'image, l'immersion totale. Je pense que quand on en a été privé pendant des mois, on le constate à nouveau, et ça, c'est très très fort" .

Les acteurs et réalisateurs annoncés

Lors de la conférence de presse organisée ce jeudi 15 octobre pour révéler la programmation, les organisateurs ont annoncé une liste des réalisateurs et des acteurs invités à participer à cette 29e édition. Compte tenu du contexte sanitaire, leur présence reste à confirmer.