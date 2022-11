Festival du film de Sarlat : "c'est vraiment un festival très généreux" pour Maïwenn

Maïwenn joue et a co-écrit le scénario du dernier film de Roschdy Zem "Les Miens"

Maïwenn est revenue avec un grand sourire à Sarlat "je suis ravie de revenir car j'avais oublié un peu les émotions que j'avais traversée à l'époque et c'est vraiment un festival très généreux". La réalisatrice et actrice était déjà venue en 2006 pour présenter son premier film "Pardonnez-moi".

ⓘ Publicité

Des souvenirs de discussions dans les rues de Sarlat

Maïween garde "un très bon souvenir" du festival de Sarlat et pas seulement grâce aux prix remportés cette année-là "je retiens des gens qui étaient très fans de cinéma et profondément. Ils étaient pas là que pour la célébrité des gens qu'ils croisaient mais ils étaient là pour l'amour du cinéma". La réalisatrice a été marquée par les discussions à l'époque avec les lycéens croisés dans les rues, "des jeunes hyper généreux, ils voulaient parler des films et de leur fabrication".

Les Miens co-écrit à quatre mains avec Roschdy Zem

La réalisatrice est de retour à Sarlat en tant qu'actrice et co-scénariste du film de Roschdy Zem "Les Miens". Ce sixième film de l'acteur et réalisateur est dans la sélection officielle du 31e festival du film de Sarlat. Il s'est inspiré de l'accident qui a touché son frère et qui a bouleversé l'équilibre de sa famille.