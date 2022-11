Festival du Film de Sarlat : comment sont gérés les votes du public et des lycéens

Avec la projection du dernier film en compétition au Festival du Film de Sarlat, France Bleu Périgord vous emmène dans les coulisses des votes qui vont désigner la grand prix de la Salamandre d'Or. Ce sont 14 bénévoles qui sont en charge de cette précieuse mission. Plusieurs équipes sont planifiées dans une journée sur des sessions de 3 heures comprenant l'accueil des spectateurs avec la remise des bulletins de vote, la récupération de ces bulletins à l'issue de la projection et du débat avec l'équipe du film puis direction un bureau discret du cinéma Le Rex où l'ensemble des votes sont dépouillés.

Les nombreux bulletins (près de 3/5 des spectateurs votent lors d'une séance) sont comptabilisés et précieusement gardés. Un relevé est transmis aux organisateurs du festival mentionnant le nombre global de votes pour chaque film en compétition et le détail des votes avec la répartition des notes de 1 à 5.

