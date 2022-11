Festival du film de Sarlat : déjà plus de spectateurs que lors de la précédente édition

Les spectateurs sont de retour au festival du film de Sarlat. Après une édition en demi-teinte en 2021 avec 4.000 places vendues pour les différentes projections, les gérants du Rex, le cinéma qui accueille le festival, annoncent qu'ils ont déjà vendu plus de 5.100 billets. Et la 31e édition n'est pas terminée. Le nombre de tickets vendus pourrait approcher les 6.000 d'après les gérants.

Pour Arnaud Vialle, gérant du Rex, cela confirme que c'est l'évènement qui fait la sortie "aujourd'hui, on le voit, les spectateurs viennent quand les équipes se déplacent et viennent à la rencontre du public". Les salles de cinéma n'ont pas retrouvé leur fréquentation "habituelle" depuis la crise sanitaire. Au début du mois d'octobre, la fréquentation a atteint un seuil critique, soit le plus bas niveau depuis la réouverture des salles en mai 2021.