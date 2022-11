Festival du film de Sarlat : des lycéens canadiens racontent leur semaine de cinéma en Dordogne

Les lycéens d'Ottawa sont facilement reconnaissables à l'oreille, ils basculent du français à l'anglais dans une même phrase. Ils ont des petits yeux après ces cinq jours de festival comme les autres lycéens mais eux peut-être un peu plus avec le décalage horaire. Il y a six heures entre la France et le Canada, sans compter les 23 heures de trajet "On est parti en bus pour rejoindre Montréal, ensuite on a fait Montréal-Zurich puis Zurich-Bordeaux en avion avant de faire Bordeaux-Sarlat en train" explique Inika.

Un changement d'échelle

Il y a 100 fois plus d'habitants à Ottawa (près d'un million) qu'à Sarlat (environ 9.000), les lycéens canadiens ont apprécié l'architecture et les distances "ici tout peut se faire à pieds ou en vélo, alors que chez nous, c'est très étalé" explique Ethan. Eulalie a l'habitude de se perdre dans sa ville natale "ici, ce n'est pas le cas. Il y a une seule grande rue, c'est facile de se repérer pour moi qui me perds facilement". La jeune fille apprécie l'ambiance familiale de Sarlat où "tout le monde se connaît". Ils n'ont pas goûté aux spécialités locales comme le foie gras mais Ethan rapporte dans son sac trois affiches d'un artiste sarladais.

Pendant le festival, le programme des lycéens est chargé. Ils ont toute la journée des projections de films, des échanges et des débats avec les réalisateurs, les acteurs ou encore les scénaristes sans compter les ateliers, les conférences et le tournage des "mini-séquences", des courts métrages qu'ils doivent réaliser en groupe.

Des avant-première tous les jours

Ce festival est une opportunité unique pour ces lycéens de découvrir un cinéma qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. "A côté de chez moi", raconte Ethan, "le cinéma de quartier diffuse soit les blockbusters soit de très vieux films". Pour voir les films français ou européen, ils doivent attendre encore plusieurs mois après la sortie en salles. C'est pourtant un genre de cinéma qu'apprécie beaucoup Inika. Le cinéma européen est différent du cinéma nord-américain explique la jeune fille "ici on voit des films et il n'y a pas de début et de fin, c'est un moment dans une vie et je trouve cela intéressant comme style. On se pose beaucoup de questions".