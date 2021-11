Festival du film de Sarlat : "on est passé de 140 à 2 figurants à cause du covid" pour Adieu Monsieur Haffmann

A l'occasion du 30e festival du film de Sarlat, Fred Cavayé est venu présenter "Adieu Monsieur Haffmann" son dernier film avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau au casting. Le réalisateur raconte les complications imposées par le premier confinement.

"On est passé de 140 à deux figurants" raconte Fred Cavayé. Le réalisateur de "Adieu Monsieur Haffmann" est venu présenter son dernier long-métrage, projeté pour la toute première fois, en avant première lors de la 30e édition du festival du film de Sarlat. Le film, adapté de la pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre, raconte l'étrange pacte passé entre un bijoutier juif (Daniel Auteuil) et son employé (Gilles Lellouche) et sa femme (Sara Giraudeau) pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il sort dans toutes les salles de France le 12 janvier.

Le film montre l'évolution des personnages qui vivent pratiquement en huis-clos pendant cette période d'occupation. On assiste notamment à la transformation du personnage de Gilles Lellouche.

Un tournage interrompu pendant dix semaines

Le tournage a été interrompu en 2020 avec le premier confinement lié à l'épidémie de coronavirus. Il restait deux semaines de tournage explique Fred Cavayé qui a retravaillé le scénario. Le réalisateur du "Jeu" a été forcé de revoir son organisation "je voulais filmer la rafle du Vel-d'hiv mais je n'avais plus de figurant, je suis passé de 140 à deux, donc on s'est organisé autrement pour montrer la rafle".

Dans tout mauvais, il y a du bon" Fred Cavayé

Le premier confinement a permis au réalisateur de retravailler son scénario, "dans tout mauvais, il y a du bon" explique Fred Cavayé.

La moustache de Gilles Lellouche

Pendant les dix semaines de confinement, Fred Cavayé est resté en lien avec les acteurs. Tous ne savaient pas quand ils allaient pouvoir reprendre "on se parlait au téléphone tous les quatre, Gilles Lellouche ne savait pas s'il pouvait raser sa moustache, et combien de temps ça allait remettre pour que ça repousse. Donc on a tous vécu le confinement, mais Gilles Lellouche il a finalement gardé cette horrible moustache".