Festival du film de Sarlat : "l'avortement reste une honte sociale" explique la réalisatrice de l'Evénement

Etre étudiante et vouloir avorter en France dans les années 60 relève d'un parcours du combattant. A l'époque, c'est illégal, les femmes et ceux qui les aident risquent la prison et le processus peut conduire à l'hôpital où à la mort à cause des complications. Dans l'Evénement, la réalisatrice Audrey Diwan raconte l'histoire d'Anne, étudiante en lettres brillante qui tombe enceinte et qui va chercher à se faire avorter pour pouvoir continuer ses études.

Annamaria Vartolomei interprète Anne, étudiante en lettres brillantes, dans l'Evénement © Radio France - Charlotte Jousserand

Anne est interprétée par Annamaria Vartolomei, jeune actrice impressionnante de volonté qui porte ce rôle très fort. Le film en sélection officielle au Festival du film de Sarlat a été projeté ce mercredi soir en avant-première. Il est rediffusé ce samedi 13 novembre à 9 heures avant sa sortie en salles le 24 novembre.

"Une honte sociale et un tabou"

Audrey Diwan a adapté sur grand écran le roman d'Annie Ernaux. Un livre qu'elle a lu après avoir elle-même avorté : "il reste encore une honte sociale et un tabou" sur l'avortement explique la réalisatrice, "quand je le disais pendant les interviews, je sentais bien qu'il y avait un saisissement, on parle peu de ses choses là, et ça veut dire qu'il y a toujours une forme de honte sociale et elle ne nous lâche pas".

Le film a été primé à la Mostra de Venise © Radio France - Charlotte Jousserand

La réalisatrice veut ouvrir le débat, "poser des mots simples que jouir et avorter, ça reste comme un territoire de conquête, et moi j'adore les mots parce qu'ils désignent ce qui est possible et ce qui n'est pas encore possible et je ne suis pas là pour faire de la provocation. En revanche j'aime tout ce qui fait s'interroger, pourquoi on ne pourrait pas dire ces mots-là, à quels moment ils choquent, à quels moments ils blessent, pourquoi ils énervent"

Tout montrer pour raconter cette réalité

Dans le film, tourné à Angoulême en Charente, on voit tout ce qu'un avortement clandestin implique. La réalisatrice montre toutes les étapes, pour cela elle s'est beaucoup documentée même s'il n'existe que peu de choses sur le sujet "on a même fait appel à l'Académie de médecine" parce qu'il y a "des vides" dans les récits. L'actrice principale, Annamaria Vartolomei, née en 1990, ne connaissait pas l'histoire de l'avortement clandestin pratiqué en France jusqu'à sa légalisation en 1975, mais même la réalisatrice a appris beaucoup de choses "Annie Ernaux parle de sonde dans son livre, mais ça fait référence à quoi ? on a cherché tout ça".