Festival du film de Sarlat : la "plus belle lettre d'amour" de Cécile de France pour la Passagère

Cécile de France était très attendue à Sarlat ce jeudi pour le 31e festival de Sarlat. L'actrice belge est venue présenter "la Passagère", le premier film d'Héloïse Pelloquet. Dans ce long-métrage, elle interprète Chiara, une femme marin-pêcheur de 45 ans qui voit sa vie bouleverser par une jeune apprenti d'à peine 20 ans qui vient travailler avec elle et son mari.

Un scénario et une lettre d'amour

Cécile de France a reçu le scénario d'Héloïse Pelloquet avec une "merveilleuse lettre d'amour, la plus belle lettre d'amour qu'un réalisateur m'ait écrite". Dans cette lettre, Héloïse Pelloquet a écrit pourquoi elle aimait Cécile de France en tant que comédienne et ce qui m'a touché. "Ce n'est pas rien quand on écrit un scénario de confier le rôle à quelqu'un, c'est ce que j'ai écrit : j'ai envie de vous le confier".

Héloïse Pelloquet a toujours eu en tête le nom de Cécile de France lorsqu'elle écrivait ce rôle qui décrit une femme travailleuse, solide, heureuse avec son mari mais qui ressent une attirance irrésistible pour ce jeune apprenti qui vient d'un tout autre monde "la spectatrice se dit c'est normal, elle ne peut pas résister donc elle y va".

La réalisatrice Héloïse Pelloquet a voulu que le couple que Chiara forme avec son mari Antoine soit un couple qui s'aime et qui se désire encore. "Chiara n'est pas quelqu'un qui s'ennuie avec son mari ou qui a un mari salopard [...] je ne voulais pas de justification à cette aventure car si j'en donnais une il y un jugement moral et il n'en était pas question, c'est juste qu'à ce désir s'ajoute un autre désir nouveau".

"Je pense qu'il y a des femmes qui peuvent se reconnaître"

Il faut alors gérer le regard des autres et des habitants de cette île fictive "il y a toujours le regard de la société, des bonnes mœurs qui sont un poids pour les gens qui ne peuvent pas écouter leur cœur. Je pense qu'il y a des femmes qui peuvent se reconnaître dans mon personnage et c'est ça qui m'intéressait aussi que cela puisse résonner dans les vies de femmes qui n'ont pas pu écouter leur être profond".

Le film fait partie de la sélection officielle à Sarlat, il sera projeté à nouveau ce samedi 12 novembre et sortira partout en France le 14 décembre prochain.