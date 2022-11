Festival du film de Sarlat : quand voir José Garcia, Roschdy Zem ou Cécile de France en Dordogne ? cinéma

La 31e édition du festival du film de Sarlat se termine le samedi 12 novembreaais aussi Rachid Hami seront en Dordogne, à Sarlat pour le festival du film. Les acteurs et réalisateurs viennent présenter en avant-première leurs films au public périgourdin et aux 600 lycéens option cinéma. Sept films sont en compétition officielle : "Reste un peu", "La Passagère", "Nos frangins", "Les Miens", "Le Torrent", "Pour la France", "les Pires".

ⓘ Publicité

Les billets sont d'ores et déjà en vente au cinéma le Rex de Sarlat qui accueille le festival et sur son site internet au prix de 9,50 euros la place pour les avant-premières avec les équipes des films. Voici le programme pour ne pas rater ces personnalités.

Mardi : Gad Elmaleh avec "Reste un peu" à 19h

Ce mardi 8 novembre, en ouverture de la 31e édition du festival , Gad Elmaleh vient présenter son nouveau film "Reste un peu" en avant première à 19h dans les salles 1,2,3 et 4 du REX. Dans ce long-métrage, Gad Elmaleh réalise et joue son propre rôle pour parler de religion et son attrait pour la religion catholique. Gad Elmaleh met en scène son retour en France après avoir vécu aux Etats-Unis. Il retrouve sa famille mais son retour cache aussi une autre démarche, il souhaite se convertir au catholicisme. Gad Elmaleh entretient le doute pour les spectateurs. Ce film est un docu-fiction sans que l'on sache exactement ce qui est vrai et ce qui est faux. Ses parents et sa sœur jouent leur propre rôle dans ce film mais il s'agit malgré tout d'un film de fiction.

Le film sortira en salles partout en France le 16 novembre prochain.

Juste avant la projection, Gad Elhmaleh sera invité de notre émission spéciale entre 17h et 19h sur France Bleu Périgord.

Mercredi : Rachid Hami avec "Pour la France" à 19h

Le mercredi 9 novembre, le réalisateur Rachid Hami vient présenter à19h dans la salle 1 et 2 du Rex son nouveau film "Pour la France". Il a déjà réalisé "Mélodie" avec Kad Mérad notamment. "Pour la France" est une fiction inspirée de faits réels. Le film raconte au départ le drame qui a touché la famille de Rachid Hami. Son petit frère est mort en 2012 au cours d'une épreuve "d'intégration" organisée pour les nouveaux arrivants à l'école militaire Saint-Cyr. Rachid Hami s'est entouré de Karim Leklou vu dans Bac Noir ou encore de Shaïn Boumedine vu dans Placés à Sarlat en 2021.

Juste avant la projection, Rachid Hami sera dans l'émission spéciale sur France Bleu Périgord, entre 17h et 19h.

Jeudi : Cécile de France avec La Passagère

Le jeudi 10 novembre, vous pourrez voir deux films en compétition officielle et rencontrer les équipes des films. Tout d'abord "La Passagère" projeté à 19h dans les salles 1,2 et 3. Il s'agit du premier film d'Héloïse Pelloquet. La réalisatrice sera à Sarlat avec les deux comédiens à l'affiche : Cécile de France et Félix Lefebvre. La Passagère raconte l'histoire d'amour interdite entre une pêcheuse d'une quarantaine d'années et son apprenti.

A 21h45, le public à Sarlat pourra regarder là aussi le premier film de Lise Akoka et Romane Guéret "les Pires". Ce film raconte l'histoire de quatre enfants choisis pour tourner dans un film dans leur quartier de Boulogne-sur-mer.

Vendredi : Roschy Zem et Maïwenn avec les Miens et Rachid Bouchareb et Raphaël Personnaz pour Nos frangins

Deux films de la sélection officielle sont également à voir en avant première ce vendredi 11 novembre. Tout d'abord à 16h dans les salles 1 et 2, "Les Miens" de, et avec Roschdy Zem. C'est l'histoire d'une famille confrontée au changement radical de l'un de ses membres. Sami Bouajila joue un homme qui devient sans filtre après avoir eu à un traumatisme crânien. Roschdy Zem sera présent à Sarlat avec Maïwenn avec qui il a co-écrit ce film.

A 19h, le film "Nos Frangins" est diffusé en présence du réalisateur Rachid Bouchareb et de l'un des comédiens, Raphaël Personnaz. Ce fil raconte la mort en 1986 de Makik Oussekine et d'Abdel Benyahia, tués dans des interventions de police pendant des mobilisations étudiantes.

Samedi : José Garcia avec le Torrent

La 31e édition du festival du film de Sarlat se termine le samedi 12 novembre avec la projection du film "le Torrent" d'Anne le Ny avec José Garcia. L'acteur renoue avec le genre dramatique pour ce film qui raconte l'histoire d'un homme accusé de la mort de sa femme après avoir découvert qu'elle l'avait trompé.