Festival du film de Sarlat : l'émission culte "Strip tease va arriver au cinéma"

Un générique reconnaissable entre tous, Strip tease va revenir sur les écrans, et sur grand écran en 2023 annoncent Yves Hinant et Jean Libon ce mercredi 10 novembre pendant le festival du film de Sarlat. Jean Libon est co-fondateur de cette émission culte, Yves Hinant a réalisé un certain nombre d'épisodes.

Jean Libon est l'un des créateurs de l'émission Strip Tease © Radio France - Charlotte Jousserand

Les frites sont des pièces à conviction

Les deux hommes sont à Sarlat pour présenter le film "Poulet-frites", un polar qui raconte l'histoire vraie d'une enquête pour meurtre à Bruxelles où l'une des pièces à convictions est une frite. Le film est présenté en avant-première à Sarlat ce jeudi 11 novembre à 21h30, et ce samedi 13 novembre à 19 heures avant une sortie prévue en salles en mai-juin 2022.

Yves Hinant a co-réalisé "Poulet-frites", les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sur "Ni juge, ni soumise" © Radio France - Charlotte Jousserand

Un tournage sans filtre

Pour ce film, le duo a eu accès à tout, de la découverte du corps, aux auditions, ainsi qu'aux perquisitions. Ce film a été tourné au début des années 2000 mais il n'a été monté que 20 ans plus tard : "A la veille du confinement, on allait signer le retour de Strip tease au cinéma mais avec le confinement c'était plus possible, donc on s'est repenché sur ces rush et on a terminé le montage, au lieu de prendre cinq jours, ça a duré deux mois" explique Jean Libon.

Un préquel à "Ni juge, ni soumise"

Le duo a déjà travaillé ensemble sur le film "Ni juge, ni soumise" qui s'intéresse à la juge belge, haute en couleurs, Anne Gruwez. On retrouve cette dernière, avec 20 ans de moins, dans "Poulet-frites".