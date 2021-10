Festival du film de Sarlat : tout savoir sur le programme et les têtes d'affiches de l'édition 2021

La 30e édition du Festival du film de Sarlat approche et les organisateurs de l'événement ont dévoilé ce mercredi 13 octobre les détails de leur programmation au Cinéma Rex. Le Festival se tiendra du 9 au 13 novembre 2021. Parmi les films à l'affiche, "La vraie famille" en présence de l'actrice Mélanie Thierry et avec Lyes Salem et le réalisateur Fabien Gorgeart. Le réalisateur engagé pour l'écologie, Cyril Dion, sera également dans le Périgord à l'occasion du Festival pour présenter son dernier documentaire, "Animal".

Pas de précisions ce mercredi sur les autres têtes d'affiches qui seront présentes en Dordogne. Le Festival du film de Sarlat attire régulièrement des comédiens, comédiennes, réalisateurs et réalisatrices de haute volée comme, par exemple, en 2018, Vincent Lacoste, Pierre Niney ou Kad Merad.

Une sélection "Jeunes regards"

Outre la sélection officielle composée de neuf films (voir plus bas), une sélection "Jeunes regards" fait son apparition pour cette 30e édition. "Des films qui racontent assez bien l'époque avec un point de vue plus inclusif et représentatif de la société actuelle" ont expliqué les organisateurs.

Billetterie ouverte le 26 octobre

La billetterie du Festival sera ouverte à partir du 26 octobre à 9h directement au Cinéma Rex ou sur son site internet.

La sélection officielle