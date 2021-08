Festival du film d'Angoulême : Valois de diamant pour "Une histoire d'amour et de désir"

Après six jours de festival du film francophone à Angoulême, le palmarès du jury présidé par Nicole Garcia est tombé dimanche soir : la plus belle récompense, le Valois de diamant revient à Leyla Bouzid pour son dernier film, "Une histoire d'amour et de désir". En salle le 1er septembre.