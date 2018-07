Pour sa 33e édition, le Festival ludique international de Parthenay a accueilli 170 000 visiteurs, ou "visi-joueurs", comme l'année dernière. Un bilan qui ravi Etienne Delorme, coordinateur du festival : "Le mot qui revient de la part des festivaliers, c'est, c'est juste génial un festival d'une telle ampleur, en plein air, dans toute la ville".

170 000 visiteurs pour la 33e édition

La première semaine a été plutôt calme, coupe du monde oblige, mais la seconde a rempli les espérances des organisateurs. "C'est un bilan excellent, autant sur les commerces que pour les éditeurs de jeux, que nos partenaires et le public", explique Etienne Delorme. Les gros tournois organisés avec des jeux comme "seven wonders" ont notamment eu un grand succès et beaucoup de demandes cette année, et plus de places devraient être ouvertes l'année prochaine.