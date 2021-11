Festival du livre gourmand de Périgueux : la folie Etchebest

Ce n'est plus un chef, c'est une rockstar! La séance de dédicaces de Philippe Etchebest avait des airs d'après concert ce dimanche 21 novembre au Festival du livre gourmand de Périgueux. Sa conférence dans la grande salle n'était pas terminée que déjà, des admirateurs, venus parfois de loin, patientaient devant l'entrée du théâtre de Périgueux, le dernier livre du chef dans les bras. Une file d'attente qui s'étendait par moment du théâtre jusqu'à la place André Maurois à quelques dizaines de mètres de là. Dans la foule, Marie-Juliette, venue spécialement de Clermont-de-Beauregard près de Vergt. "On le regarde, tout le temps, on l'adore, donc c'est l'occasion explique-t-elle. Il fait bon vivre, il fait de la bonne cuisine, et en plus il a l'air sympa. Moi je ne suis pas professionnelle, donc il ne va pas me crier dessus" lâche-t-elle, dans un éclat de rire. Hélène, 80 ans, préfère elle abandonner. "Je ne peux pas faire la queue aussi longtemps" regrette-t-elle.

La longue file d’attente pour obtenir une dédicace du chef Philippe Etchebest © Radio France - Emmanuel Claverie

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

AC DC donne le rythme

Dans le hall du théâtre, installé derrière une table, le chef signe des livres à tour de bras sous le regard des vigiles et des policiers municipaux qui canalisent les plus indisciplinés. Le tout au rythme de Back in Black, d'AC DC que diffuse son téléphone portable. "Vite, vite vite" répète-t-il à ceux qui prennent un peu de trop de temps, "il y a du monde qui attend" ! A ce fan qui n'arrive pas à débloquer son téléphone pour prendre un selfie, Philippe Etchebest endosse le tablier du juré de l'émission Top Chef : "Ca va créer un bouchon, allez vite, vite, vite, vite, vite, vite vite, il vous reste trois secondes et après on lève les mains, plaisante-t-il en martelant sur la table. Face à cet engouement, le chef explique "ne pas faire des tonnes de salons mais j'étais à Brive il y a quelques semaines et c'était aussi à peu près pareil. Et quand on lui demande si l'exercice lui plaît, Philippe Etchebest répond dans un grand éclat de rire : "avec la musique, ça va, c'est bien, ça donne du rythme et comme ça, je sais où j'en suis à peu près !"