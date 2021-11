Festival du livre gourmand : les grands noms de la gastronomie réunis à Périgueux

Philippe Etchebest, Guillaume Gomez, Nina Métayer, des grands noms de la gastronomie seront à Périgueux pour le Festival du livre gourmand, du vendredi 19 au dimanche 21 novembre pour des séances de dédicace et des conférences et masterclass.

Le Festival du livre gourmand débute ce vendredi 19 novembre à Périgueux. Pendant trois jours, jusqu'à dimanche, les grands noms de la gastronomie et 80 auteurs d'ouvrages de cuisine sont réunis pour des dédicaces, des conférences, des masterclass et des ateliers. France Bleu Périgord vous propose ICI une sélection d'activités gratuites à faire.

On vous présente ici quelques personnalités du monde de la gastronomie invitées pendant ce festival :

Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Elysée

Guillaume Gomez est déjà venu à Périgueux pour l'ancien Salon du livre gourmand en 2018. Il a été chef des cuisines de l'Elysée en 2013 et récompensé du titre de meilleur ouvrier de France à 25 ans. Cette année, il a été nommé par Emmanuel Macron, Ambassadeur pour la Gastronomie. Guillaume Gomez est dans le jury du prix La Mazille pendant le festival. Il participe également à plusieurs conférences gratuites : samedi à 10h et 14h sur la grande scène du théâtre autour de la transmission en cuisine et sur la place de la gastronomie française dans le monde.

Luana Belmondo, l'Italie conviviale

Luana Belmondo sera également présente. La chroniqueuse culinaire est spécialisée dans la cuisine italienne. Elle a participé à de nombreuses émissions télévisées. Elle vient présenter son dernier livre "Italia Mia" aux éditions du Cherche-midi. Luana Belmondo sera aux côtés d'Emmanuelle Jary ce samedi pour une conférence dans le hall du théâtre sur la cuisine sur les réseaux sociaux.

Philippe Etchebest, le chef étoilé

Philippe Etchebest est connu en Dordogne puisqu'il possède une résidence secondaire ici en Périgord. Le chef étoilé, meilleur ouvrier de France participe à de nombreuses émissions télé : cauchemar en cuisine, objectif top chef et top chef. Il vient présenter son livre, "Cuisinez bien accompagné avec ma méthode mentor" chez Albin Michel. Philippe Etchebest expliquera justement sa "méthode" sur la grande scène du théâtre de l'Odyssée de Périgueux ce dimanche 21 novembre à 14 heures, entrée gratuite.

Nina Métayer, la génération montante de la pâtisserie

Nina Métayer, distinguée pâtissier de l'année en 2017 par le guide Gault et Millau et une jeune cheffe pâtissière de la Rochelle. Après avoir travaillé dans des grands restaurants gastronomiques, Nina Métayer a monté sa propre boulangerie pâtisserie à Londres en 2019 et elle vient de publier un livre de recettes : "la délicate pâtisserie de Nina Métayer, 60 recettes pour une pédagogie en douceur". La cheffe pâtissière participe avec Christophe Felder (voir plus bas) à une rencontre au sommet autour de la pâtisserie française à 16h30 ce samedi dans la salle Maurois du théâtre. L'entrée est gratuite.

Christophe Felder et sa "recette secrète"

Christophe Felder est un chef pâtissier qui a travaillé pendant très longtemps au Crillon à Paris. Il a écrit une quarantaine d'ouvrages de pâtisserie et dispense aujourd'hui en France et partout dans le monde des cours pour les particuliers et pour les professionnels. Il vient présenter "Ma petite Biscuiterie" aux éditions de la Martinière. Christophe Felder vient notamment à Périgueux pour faire une démonstration d'une "recette secrète" sur la grande scène du théâtre, ce samedi à 11h30, l'entrée est gratuite.

Frédéric Bau, l'Inventeur du Dulcey

Frédéric Bau est un grand chef pâtissier qui a notamment inventé le chocolat Dulcey. Il a créé l'école du grand chocolat Valrhona, Frédéric Bau travaille aussi chez Fauchon avec Pierre Hermé. Pendant le Festival du livre gourmand, il vient faire une démonstration ce dimanche 21 novembre à 15h30 sur la grande scène "tout simplement chocolat", entrée gratuite. Le chef pâtissier présente aussi son dernier livre : Simplement Chocolat chez Albin Michel.