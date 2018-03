Après les venues déjà annoncées de Suprême NTM, Protoje et Bigflo et Oli, les organisateurs du festival Ecaussystème à Gignac dans le Lot, tout près de Brive, viennent de dévoiler, ce mardi soir, la programmation complète pour l'édition 2018.

Après avoir déjà révélé, il y a quelques semaines, la présence de Suprême NTM, Bigflo et Oli, et Protoje, les autres noms de l'édition ont été dévoilés. On notera notamment la présence des indémodables rappeurs marseillais d'IAM qui seront sur scène le vendredi soir, du revenant reggaeman Jimmy Cliff et de Mat Bastard l'ex leader du groupe Skip The Use. Le festival sera aussi le théâtre de l'une des cinq seules dates européennes de Parov Stelar, star de l'électro swing.

Vendredi 27 juillet : un groupe issu du tremplin, Bigflo et Oli, IAM, Tha Trickaz

un groupe issu du tremplin, Bigflo et Oli, IAM, Tha Trickaz Samedi 28 juillet : Protoje & The Indiggnation, Soja, Parov Stelar, Panda Dub

Protoje & The Indiggnation, Soja, Parov Stelar, Panda Dub Dimanche 29 juillet : Jimmy Cliff, Suprême NTM, Mat Bastard, un groupe issu du tremplin

Programmation off, conférences, arts de la rue

