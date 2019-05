Festival électro ce samedi au Château de Chambord

Chambord, France

Après des concerts électro en 2017 et 2018, c'est carrément un festival électro qui a lieu ce samedi sur le site du Château de Chambord. Pour fêter les 500 ans de la Renaissance, le domaine a passé un partenariat avec Cercle, un média qui produit et retransmet des concerts dans des lieux prestigieux. " Il ne s'agit évidemment pas d'un teck nival" explique Cécilie de Saint Vignan, la directrice de communication du domaine. " C'est quelque chose de très encadré, avec des spectateurs qui ont réservé leurs places depuis plusieurs mois." Les 20.000 places se sont d'ailleurs vendues en 20 minutes seulement ! Sur place, pour éviter tout débordement, le château a mis en place des mesures de sécurité renforcées. Il y a aura notamment des patrouilles de gendarmeries sur le site.

Des stars de l'électro aux manettes

Chambord et son partenaire Cercle parlent d'un " plateau électro de qualité". On retrouvera notamment derrière les manettes Solomum, un compositeur allemand nommé cette année DJ de l'année par le magazine Mixmag. A l'affiche également de de festival : Stéphan Bodzin, le duo Polo & Pan ou encore le collectif Bon Entendeur.

Des retombées pour Chambord et ses alentours

A l'occasion de cet événement, Chambord attend un public très international, 41 nationalités seront représentées. "C'est une belle occasion de faire rayonner Chambord et la France" insiste Cécilie de Saint Vignan. Les retombées économiques sont importantes aussi puisque "tous les hôtels à 40 km à la ronde sont complets depuis des mois". Pour information, le festival est complet et il n'est plus possible d'acheter des places.