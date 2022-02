Le festival électro Family Piknik aura-t-il lieu ailleurs qu'à Montpellier cet été ?

L'organisation du festival électro montpelliérain Family Piknik est plus compliquée cette année. La 11e édition devait se tenir, comme d'habitude, au mois d'août à Montpellier. Mais la mairie se désengage du projet. Elle ne fournira plus à titre gracieux le site de Grammont, l'arrivée d'eau, l'électricité, les chaises, les tables, les barrières. Elle n'aidera pas non plus à ramasser les poubelles et n'installera pas les sanitaires.

Sauf que si ce n'est pas la Ville qui prend en charges tous ces frais, ça retombe forcément sur les organisateurs. Cela représente 70 000 euros. Le directeur du festival Christophe Gimenez (aussi connu sous son nom de DJ : Tom Kooks) s'insurge : "C'est très surprenant parce que l'aide a été votée à l'unanimité l'année dernière sous l'aire (Michaël NDLR) Delafosse. C'est incompréhensible." La mairie répond avoir voulu les aider et avoir "sollicité la société Montpellier Events pour l’accompagner sur la régie du site, afin de fluidifier et faciliter l’accueil technique de l’événement Family Piknik 2022 qui aurait ainsi bénéficié d’un interlocuteur unique sur ce volet."

"On reçoit 35 nationalités différentes sur notre évènement. 62 % des gens qui viennent ne sont pas du département " - Christophe Gimenez, directeur du festival Family Piknik

Pour Christophe Gimenez, c'est incompréhensible de voir la mairie de Montpellier les laisser tomber d'autant plus que, pour lui, l'évènement présente aussi un grand intérêt pour l'économie locale "Family Piknik apporte une vraie couverture médiatique, un vrai attrait économique et touristique. On reçoit 35 nationalités différentes sur notre évènement. 62 % des gens qui viennent ne sont pas du département. Donc ces gens-là dorment, mangent, boivent, mettent du carburant, achètent des clopes, du pain. Donc ça participe vraiment à une vie économique sur la ville. En contrepartie, il faut bien qu'elle nous donne un coup de main."

Sachant que Family Piknik attire environ 25 000 personnes en tout par édition. Pour la municipalité, les organisateurs n'ont pas besoin de coup de main. Ni financier ni logistique puisqu'il s'agit "d’un festival disposant d’un modèle économique propre." Notamment grâce à la billetterie et la buvette.

Le directeur du festival Christophe Gimenez ne comprend pas la décision de la ville de Montpellier. Copier

Une édition réduite

Christophe Gimenez a vu les choses en grand cette année. Au lieu de trois jours, le festival doit se tenir sur quatre : les 6-7 et 13-14 août. Mais, dans un mail, la mairie de Montpellier a précisé qu'il ne pourrait rien y avoir le 13. Incompréhension du coté de celui qui en est à l'initiative : "le matériel sera déjà mis en place, ça ne coûtera rien de plus à la ville, ça ne fera pas de nuisance de plus puisque c'est un jour situé entre le début et la fin du festival. Surtout qu'au final on devrait tout gérer nous même. Et pour être stable comptablement, il nous faut les quatre jours." D'autant plus que les artistes sont déjà programmés depuis un moment.

La mairie assure dialoguer "depuis plusieurs mois avec les organisateurs du festival Family Piknik en vue de l’organisation de l’édition 2022. Nous avons proposé au festival de l’accueillir sur le site de Grammont durant 3 jours au mois d’août, sur le même format que l’édition 2021."

Un festival dans une autre ville ?

Le rendez-vous musical annuel sera maintenu mais probablement pas à Montpellier. D'autres solutions sont envisagées : "on a eu plusieurs de maires d'autres villes. On est en discussion avec la ville de Sète et de Lunel. Ainsi qu'avec deux autres dont je préfère taire le nom pour le moment. Encore faut-il que ce soit acté, ce qui n'est pas le cas pour le moment." Plusieurs propositions donc, mais il faut qu'elles remplissent les mêmes critères que la capitale de l'Hérault. À savoir, avoir des hôtels proches et être accessibles en transport en commun. "Ce qu'on recherche c'est le confort du festivalier. S'il peut éviter de prendre la voiture pendant les jours fixés pour l'évènement, ce serait bien."

Christophe Gimenez en est certain, les festivaliers répondront présents quoiqu'il arrive : "Les gens nous le disent sur les réseaux sociaux : ils viennent de Metz, de Paris, d'Angleterre. Ils viendront si on le fait ailleurs qu'à Montpellier." La mairie de Montpellier se désole : "nous ne sommes pas parvenu à trouver un accord sur la reconduction de ce format. Nous regrettons que Family Piknik et ses organisateurs aient aujourd’hui choisi de rompre le dialogue."