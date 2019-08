Festival Été à Pau 2019 : une soirée en plus et une fréquentation en hausse

Pau, France

La 38ème édition du festival L'Été à Pau a accueilli 30 000 spectateurs environ, d'après un premier bilan. Pendant trois semaines, ce sont treize concerts gratuits et en plein air qui ont été offerts au public palois, avec les têtes d'affiche Youssoupha et Cœur de Pirate, mais également des groupes locaux, comme les Landais de The Inspector Cluzo.

"On a accueilli de 2000 à 3000 spectateurs tous les soir", sur les marches du théâtre de Verdure, détaille Edwige Larralde, responsable artistique des Amis de la Chanson Populaire. L'association organise le festival avec le soutien financier de la Ville et du département. "A priori on a eu un peu plus de personnes que l'année passée, soit 30 000 personnes sur les trois semaines du festival. Donc une belle fréquentation malgré deux replis à cause de la pluie à la Foire exposition, Cœur de Pirate et Dubioza Kolektiv, qui ont quand même bien fonctionné."

Même si c'est difficile de sélectionner un temps fort "parce qu'on a eu treize très belles soirées", ajoute la responsable artistique, les concerts du rappeur Youssoupha et des bluesmen de Thorbjorn Risager ont particulièrement bien marché.

La hausse de la fréquentation peut s'expliquer notamment par le fait que cette année, les organisateurs ont pu proposer une soirée de plus qu'en 2018. Et ce malgré une baisse des subventions cette année : " On s'est bien organisé (...) il faut négocier les cachets avec les productions, tout en étant juste, pour que les artistes puissent être payés à la hauteur de leur prestation", explique Edwige Larralde.