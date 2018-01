Clermont-Ferrand, France

Pour cette édition 2018, programmée du 28 juin au 1er juillet, les organisateurs n'ont pas laissé durer le suspens : "Non, il n'y aura pas de concert au stade Marcel Michelin cette année." Passée la déception, et malgré le succès de cette première avec Manu Chao l'an dernier, François Missionnier, directeur d'Europavox explique : "Les premiers déçus, c'est nous. L'idée c'était de renouveler l'expérience si on trouvait le projet artistique à la hauteur de l’événement. Ça n'a pas été le cas." La porte reste ouverte pour une prochaine édition.

Une édition 2018, 100% plein air

Pour cette 13e édition, le festival clermontois renouvelle sa formule avec des concerts entièrement en plein air. La scène principale sera installée dans la pelouse de la place du 1er mai, une deuxième sur le parvis de la Coopérative de Mai, pour une capacité d'accueil de 10 000 personnes par jour sur le site. "On commençait à être à l'étroit", confirme François Missionnier. "A la fois pour le public, l'édition 2017 a affiché très vite complet et laissé pas mal de festivaliers un peu déçus et frustrés et puis également en terme d'artistique. La scène principale du festival sur la pelouse sera équivalente à celle qu'on avait posé au Michelin l'an dernier pour Manu Chao donc c'est une scène assez monumentale qui permet d'accueillir des productions qu'on n'aurait pas pu accueillir précédemment."

Pour cette édition 2018, la grande scène du festival Europavox sera installée sur la pelouse de la place du 1er mai à Clermont-Ferrand. © Radio France - Juliette Micheneau

Le festival Europavox devient donc un espace fermé, accessible avec un billet unique à 38 euros (pass jour). Plus de concerts gratuits tout au long du week-end mais une soirée d'ouverture gratuite le jeudi 28 juin.

Etienne Daho, Jain, Brigitte, Orelsan...

Les premiers artistes dévoilés sont tous Français et sonnent très "électro".

En attendant la cinquantaine d'artistes programmés, voilà déjà un premier aperçu avec Jain, déjà venue en 2016, le jeune phénomène Petit Biscuit, le rappeur Orelsan et bien sûr "une icône" : Etienne Daho. Le duo Brigitte ou les soeurs d'Ibeyi seront aussi à Clermont-Ferrand cet été.

La billetterie ouvrira ce vendredi, 26 janvier.