Le festival du film LGBTI+ Face à Face à Saint-Étienne "n'est plus communautaire, il s'élargit à tous"

La programmatrice du festival Face à Face, Sabrina Askelou, commente les choix de l'équipe, et le travail mené toute l'année par l'association Face à Face.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire : Bonjour Sabrina Askelou. La moitié du festival s'est déjà écoulée. Quels temps fort nous attendent encore jusqu'à dimanche ?

Sabrina Askelou : Effectivement, on a déjà eu toutes les séances hors les murs dans des villes autour de Saint-Étienne. Mais le gros du festival attaque dès aujourd'hui avec dès ce soir une soirée qui s'appelle Queer Under The Screen où on pourra danser sous l'écran de cinéma après un film sur une drag queen.

Effectivement, c'est alléchant comme programme de danser dans une salle de cinéma. Votre programmation Sabrina Askenou, est ce que c'est un choix de ne proposer que des films en avant-première ou même inédits au cinéma? Il n'y a pas la tentation parfois de s'appuyer sur des films plus anciens ?

Alors, si mais on a vraiment choisi cette ligne éditoriale, ça a été toujours comme ça. C'est la ligne éditoriale du festival, notamment parce qu'on veut mettre en avant des films sur grand écran qui sortiront pas sur grand écran, donc donner cette chance là à nos spectateurs et spectatrices. Mais aussi parce qu'on a envie de leur donner cet avant goût des festivals ou on voit des films que personne n'a encore vu et ce sont les premiers à les voir.

Quel est votre coup de coeur cette année ?

Mon gros coup de cœur, et je ne cesse de le dire, c'est un film qui s'appelle Le Bleu du Caftan, qui sera au MélièsSaint-François ce dimanche à 18 heurs. C'est le film qui fait la clôture du festival. Pour moi, c'est le plus beau des films que l'on présente. Et c'est un coup de cœur parce que c'est la première fois que je vois l'amour entre deux hommes aussi bien filmé avec autant de pudeur. Je vous invite vraiment, vraiment à venir le voir. En plus, on a accompagné la séance, c'est film marocain, d'un goûter oriental et de danseuses orientales qui seront là pour clôturer ce beau festival.

"Au niveau de l'identité de genre, notamment sur la transidentité, il y a un travail encore immense à faire"

Votre festival, on l'entend bien d'ailleurs dans ce que vous décrivez, c'est un moment de cinéma, évidemment, mais aussi de débat, d'échanges autour des questions d'homosexualité, de transidentité. Est-ce-que vous avez le sentiment que ces sujets prennent plus de place aujourd'hui? D'abord dans la culture. Est-ce-que le film pakistanais Joyland qui fait beaucoup parler, qui va être en course aux Oscars, ça aurait été imaginable [un film qui parle d'une histoire d'amour entre un homme marié et une femme transgenre] il y a 10 ou 20 ans ?

Alors peut-être pas. En tout cas au festival Face à face, ça a toujours été le cas. Mais on se rend compte que c'est un festival qui n'est plus communautaire. C'est un festival qui s'élargit à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Qu'on soit hétérosexuel, bisexuel, tout le monde est vraiment le bienvenu, la bienvenue. Par exemple Joyland a été interdit dans son pays d'origine et censuré [finalement le film est autorisé par la justice, malgré une censure du gouvernement pakistanais, ndlr]. Donc il y a encore plus de chances de venir le voir parce que nous, on l'a pendant le festival. C'est le dimanche à 15h30 et c'est là où le festival prend tout son sens. Les films qui sont censurés, on peut enfin tous les voir et tous ensemble.

Et quand on sort du cadre culturel ? Est-ce-que c'est plus facile aujourd'hui d'aborder ces thématiques de genres, de questionnements sur les identités sexuelles ?

Alors au niveau de l'orientation sexuelle, ça nous semble, je met de grands guillemets, un petit peu plus simple d'en parler, même si les agressions ne disent pas la même chose. Par contre, au niveau de l'identité de genre, notamment sur la transidentité, il y a un travail encore immense à faire. Sur les personnes intersexes, n'en parlons pas, on ne sait même pas ce que c'est encore, on en parle tellement peu... et puis toutes les autres lettres qui sont encore méconnues, et c'est normal en fait, c'est le temps que tout le monde apprenne pour comprendre [...]

Vous en parliez, c'est vrai qu'il y a des choses graves encore sur ces thématiques. Les agressions. C'est vrai que les plaintes pour crimes et délits envers les personnes LGBT ont encore augmenté en France l'an dernier. Et encore, il n'y a qu'une personne sur cinq qui porte plainte justement. Est-ce-que ça vous met hors de vous, ces statistiques ?

Oui, en fait, c'est comme les féminicides. On se sent en minorité et on se sent pas capable de porter plainte parce qu'on pense qu'on ne va pas être cru. C'est vrai... nous on a beaucoup de témoignages autour de nous, de personnes qui 'oui, bon, non, on ne va pas te croire'. "Non, on m'a vraiment pas crue'. Et c'est ça qui est révoltant de se dire que parce qu'on est une minorité, on ne nous croit jamais.

Il y a le festival qui permet de donner de la visibilité à toutes ces problématiques. Mais ce n'est qu'une fois par an, et le reste de l'année votre association Face à face fait bien d'autres choses. Évidemment, vous vous investissez par exemple dans la Marche des fiertés. Il y a eu la première à Saint-Etienne l'été dernier. C'était une volonté depuis longtemps de toute la communauté LGBTQI+ stéphanoise et ligérienne ?

Alors oui, ça fait très très longtemps qu'on souhaite faire ça, de se faire enfin représenter à Saint-Étienne. On savait qu'il y avait du public, on savait qu' il y avait de l'attente . On ne s'attendait pas à un succès aussi énorme donc, c'était vraiment une agréable surprise, et se dire qu'il faut persévérer et ne plus rien lâcher.

Vous travaillez sur la prochaine édition de la marche ?

Oui, alors après, on n'est pas tout seul. On fait ça en association avec toutes les autres. Nous, on reste quand même sur la partie culture. Je me permets d'ajouter qu'on fait le festival, le temps fort, en novembre, mais aussi une séance mensuelle qu'on appelle "Les toiles arc en ciel". C'est à dire qu'il y a au moins un film par mois que l'on a mis où on peut débattre au cinéma Les Méliès.

Merci Sabrina Askelou. Le festival Face à Face se poursuit jusqu'au 20 novembre à Saint-Étienne. Le programme est ici.

loading