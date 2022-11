EN IMAGES : Maïwenn, Roschdy Zem, Rachid Bouchareb, Samir Guesmi et Raphaël Personnaz réunis à Sarlat

Les deux équipes ne devaient que se croiser sur le plateau de de France Bleu Périgord installé dans le hall du Rex à Sarlat, elles ont finalement passé une partie de l'émission ensemble ce vendredi. Roschdy Zem et Maïwenn sont arrivés pendant l'interview de Rachid Bouchareb, de Raphaël Personnaz et de Samir Guesmi. "On n'est pas en avance, on arrive parce que ce sont nos Frangins" a déclaré en souriant Roschdy Zem en référence au titre du dernier film de Rachid Bouchareb présenté à Sarlat.

ⓘ Publicité

Roschdy Zem et Rachid Bouchareb se connaissent extrêmement bien. Rachid Bouchareb a fait jouer Roschdy Zem dans ses films "Hors-la-loi", "London River" et "Indigènes" et ce dernier lui a donné un rôle dans son dernier film "Les Miens" présenté cette année à Sarlat.

Roschdy Zem, Maïwenn, Samir Guesmi, Raphaël Personnaz et Rachid Bouchareb sur le plateau de France Bleu Périgord © Radio France - Charlotte Jousserand

Nos Frangins de Rachid Bouchareb

Rachid Bouchareb a réalisé "Nos Frangins" qui raconte l'histoire de la mort de Malik Oussékine et d'Abdel Benyahia. Deux jeune français d'origine magrébine tués par des policiers pendant la nuit du 5 au 6 décembre 1986.

Dans ce film, Raphaël Personnaz joue un policier de l'IGS chargé d'enquêter sur ces deux morts mais qui se retrouvent à devoir ralentir et couvrir les actes de ses collègues. Samir Guesmi interprète le rôle du père d'Abdel Benyahia tué par un policier ivre qui n'était pas en service.

Le film a été sélectionné pour les Oscars, il représente l'Algérie. Il sortira le 7 décembre prochain partout en France.

Raphaël Personnaz joue le rôle d'un policier de l'IGS chargé d'enquêter sur les deux affaires © Radio France - Charlotte Jousserand

Samir Guesmi joue le rôle du père d'Abdel Benyahia © Radio France - Charlotte Jousserand

Avec son film "Nos frangins", Rachid Bouchareb participera aux Oscars © Radio France - Charlotte Jousserand

Les Miens de Roschdy Zem

Roschy Zem est de retour à Sarlat avec Maïwenn, ils avaient présenté il y a 16 ans (en 2006), leurs premiers films "Mauvaise foi" et "Pardonnez-moi". Cette fois, ils présentent ensemble "Les Miens", un film co-écrit à quatre mains et réalisé par Roschdy Zem dans lequel il raconte comment l'accident de son frère à bouleversé l'équilibre et les relations dans sa famille.

Le film "Les Miens" sortira en salles le 23 novembre prochain.

Roschdy Zem était déjà venu à Sarlat en 2006 pour présenter "Mauvaise Foi" © Radio France - Charlotte Jousserand