51ème Festival Interceltique de Lorient : des soirées cinéma dès le mois de février

Le Festival Interceltique de Lorient propose dès le 22 février, des soirées "cinéFIL" pour découvrir ou redécouvrir des œuvres cinématographiques et audiovisuelles liées à la Bretagne et aux nations celtes. À la fin des séances, des rencontres entre réalisateur et le public.

Pour patienter avant l'été, le Festival Interceltique de Lorient propose désormais de nouvelles soirées cinéma dès la fin du mois de février : les soirées cinéFIL. Elles s'adressent à un public principalement local, pour découvrir ou redécouvrir des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en lien avec la Bretagne et plus largement aux nations celtes. Le public pourra échanger avec des invités et des réalisateurs à la fin de chaque séance.

Elles auront lieu chaque dernier mardi du mois dès le 22 février prochain à l’auditorium du cercle Saint-Louis, Place Anatole le Braz à Lorient. Une séance est composée de deux œuvres.

La première séance commence le 22 février puis le 29 mars, le 26 avril, le 31 mai et le 28 juin. 9 courts et longs métrages proposés au public.

La programmation ci-dessous :

Tarif plein : 6 €- Tarif réduit : 5 € - Forfait 5 séances : 20 €. Pas de réservation possible, les paiements se font sur place.

Le festival aura lieu cet été du 5 au 14 août.