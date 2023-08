Festival interceltique de Lorient : en 2024, la jeunesse celte à l'honneur

L'édition 2023 du Festival interceltique de Lorient n'est pas encore terminée, mais déjà l'organisation annonce la date et la thématique de l'édition 2024 ce mercredi 9 août. Le festival se déroulera donc du 12 au 18 août 2024, plus tard que d'habitude à cause des Jeux olympiques. L'invitée d'honneur l'an prochain sera la jeunesse celte. Le festival fait donc une entorse à son habitude d'inviter un pays celte, l'Irlande cette année.

"Construire l'avenir"

"Le Festival Interceltique de Lorient est et reste intergénérationnel : c’est une de ses forces majeures avec la promotion de l’interceltisme", détaille le festival dans un communiqué. Avec ce focus sur la jeunesse celte, le FIL souhaite entre autres "célébrer le potentiel des nouveaux talents, favoriser les initiatives culturelles et organiser des rencontres entre les jeunes des différentes nations pour construire l’avenir"

Le festival a aussi dévoilé le visuel de cette 53ème édition sur son site internet. On y voit un jeune personnage tenant à la main une cornemuse sur fond rouge.